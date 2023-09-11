Около 600 тысяч грн. Больнице Харькова суд вернул деньги за топливо
Предприниматели заключили договор с харьковской больницей на поставкам топлива, но постоянно и безосновательно поднимали цены, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Одна из больниц Харькова по результатам закупки дизельного топлива и бензина заключила договор с предприятием-победителем на сумму свыше 3,2 млн. грн. По состоянию на момент подписания соглашения стороны согласовали все условия, такие как предмет, цена и срок выполнения обязательств по договору.
Однако после заключения соглашения о закупке горючего предприятие неоднократно необоснованно повышало цену на горючее, из-за чего стороны заключили еще ряд дополнительных соглашений об увеличении цены на единицу товара, уменьшении объема закупки по договору.
Но дополнительные соглашения не имели должного документального обоснования, их заключили в нарушение требований ст. 36 Закона Украины «О публичных закупках», а чрезмерно уплаченные средства подлежат возврату больницы.
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства к ООО и приказал взыскать излишне уплаченные средства на сумму почти 600 тысяч гривен.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматели заключили договор с харьковской больницей на поставкам топлива, но постоянно и безосновательно поднимали цены, сообщила Харьковская областная прокуратура.".