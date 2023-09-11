Около 600 тысяч грн. Больнице Харькова суд вернул деньги за топливо

Предприниматели заключили договор с харьковской больницей на поставкам топлива, но постоянно и безосновательно поднимали цены, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Одна из больниц Харькова по результатам закупки дизельного топлива и бензина заключила договор с предприятием-победителем на сумму свыше 3,2 млн. грн. По состоянию на момент подписания соглашения стороны согласовали все условия, такие как предмет, цена и срок выполнения обязательств по договору.

Однако после заключения соглашения о закупке горючего предприятие неоднократно необоснованно повышало цену на горючее, из-за чего стороны заключили еще ряд дополнительных соглашений об увеличении цены на единицу товара, уменьшении объема закупки по договору.

Но дополнительные соглашения не имели должного документального обоснования, их заключили в нарушение требований ст. 36 Закона Украины «О публичных закупках», а чрезмерно уплаченные средства подлежат возврату больницы.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства к ООО и приказал взыскать излишне уплаченные средства на сумму почти 600 тысяч гривен.