Live
  • Пн 11.09.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.12
    • 🟢

Около 600 тысяч грн. Больнице Харькова суд вернул деньги за топливо

Происшествия 18:31   11.09.2023
Оксана Якушко
Около 600 тысяч грн. Больнице Харькова суд вернул деньги за топливо

Предприниматели заключили договор с харьковской больницей на поставкам топлива, но постоянно и безосновательно поднимали цены, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Одна из больниц Харькова по результатам закупки дизельного топлива и бензина заключила договор с предприятием-победителем на сумму свыше 3,2 млн. грн. По состоянию на момент подписания соглашения стороны согласовали все условия, такие как предмет, цена и срок выполнения обязательств по договору.

Однако после заключения соглашения о закупке горючего предприятие неоднократно необоснованно повышало цену на горючее, из-за чего стороны заключили еще ряд дополнительных соглашений об увеличении цены на единицу товара, уменьшении объема закупки по договору.

Но дополнительные соглашения не имели должного документального обоснования, их заключили в нарушение требований ст. 36 Закона Украины «О публичных закупках», а чрезмерно уплаченные средства подлежат возврату больницы.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск руководителя Шевченковской окружной прокуратуры Харькова в интересах государства к ООО и приказал взыскать излишне уплаченные средства на сумму почти 600 тысяч гривен.

Читайте также: В Харькове отремонтировали кабель, питающий операционные института имени Малой

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию
На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию
11.09.2023, 09:43
В Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть погибший (фото)
В Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть погибший (фото)
11.09.2023, 16:56
У главы ХОВА Синегубова — новый зам — директор стоматполиклиники Логвинова
У главы ХОВА Синегубова — новый зам — директор стоматполиклиники Логвинова
11.09.2023, 15:19
Харьков, Балаклея, Купянск и Изюм: Укрпочта выпустит марки городам Героям
Харьков, Балаклея, Купянск и Изюм: Укрпочта выпустит марки городам Героям
11.09.2023, 13:26
Синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности завтра на Харьковщине
Синоптики предупреждают о чрезвычайной опасности завтра на Харьковщине
11.09.2023, 13:55
У Синьковки и Ивановки на Харьковщине россияне сбросили бомбы – Генштаб ВСУ
У Синьковки и Ивановки на Харьковщине россияне сбросили бомбы – Генштаб ВСУ
11.09.2023, 19:03

Новости по теме:

18:07
«Харьковводоканал» ликвидировал более 80 аварийных ситуаций
17:20
Поезд из Харькова в Ивано-Франковск сменит маршрут в сентябре
16:56
В Харькове горела многоэтажка: людей эвакуировали, есть погибший (фото)
15:19
У главы ХОВА Синегубова — новый зам — директор стоматполиклиники Логвинова
13:26
Харьков, Балаклея, Купянск и Изюм: Укрпочта выпустит марки городам Героям

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Около 600 тысяч грн. Больнице Харькова суд вернул деньги за топливо»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 11 сентября 2023 в 18:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматели заключили договор с харьковской больницей на поставкам топлива, но постоянно и безосновательно поднимали цены, сообщила Харьковская областная прокуратура.".