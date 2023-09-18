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Обстріли Харківщини: поліція опублікувала фото

Події 09:52   18.09.2023
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: поліція опублікувала фото Фото: ГУНП у Харківській області

Протягом минулої доби ворог бив по прикордонню та Куп’янському району Харківщини. Обійшлося без постраждалих.

“У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будинок та господарську споруду. Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. У селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено вантажний кран. У селі Подоли пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих серед цивільного населення немає”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Слідчі на місцях обстрілів зібрали докази воєнних злочинів РФ. Також працювали вибухотехніки. За фактами обстрілів відкрили кримінальні провадження.

Наслідки обстрілів Харківщини 17 вересня 2023 2
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 17 вересня 2023 3
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 17 вересня 2023 4
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Харківщини 17 вересня 2023 5
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 09:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворог бив по прикордонню та Куп’янському району Харківщини. Обійшлося без постраждалих".