Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото
Фото: ГУНП в Харьковской области
В течение минувших суток враг бил по приграничью и Купянскому району Харьковщины. Обошлось без пострадавших.
«В городе Волчанск Чугуевского района поврежден дом и хозяйственная постройка. В результате обстрела города Купянск повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В селе Петропавловка Купянского района поврежден грузовой кран. В селе Подолы поврежден частный жилой дом. Пострадавших среди гражданского населения нет», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Больше 1000 обстрелов приграничья с начала месяца: Харьковщина среди «лидеров»
Следователи на местах обстрелов собрали доказательства военных преступлений РФ. Также работали взрывотехники. По фактам обстрелов открыли уголовные производства.
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток враг бил по приграничью и Купянскому району Харьковщины. Обошлось без пострадавших".