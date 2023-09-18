Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🟢

Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото

Происшествия 09:52   18.09.2023
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото Фото: ГУНП в Харьковской области

В течение минувших суток враг бил по приграничью и Купянскому району Харьковщины. Обошлось без пострадавших.

«В городе Волчанск Чугуевского района поврежден дом и хозяйственная постройка. В результате обстрела города Купянск повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В селе Петропавловка Купянского района поврежден грузовой кран. В селе Подолы поврежден частный жилой дом. Пострадавших среди гражданского населения нет», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Больше 1000 обстрелов приграничья с начала месяца: Харьковщина среди «лидеров»

Следователи на местах обстрелов собрали доказательства военных преступлений РФ. Также работали взрывотехники. По фактам обстрелов открыли уголовные производства.

Последствия обстрелов Харьковской области 17 сентября 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 17 сентября 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 17 сентября 2023
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Харьковской области 17 сентября 2023 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
18.09.2023, 07:12
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
18.09.2023, 08:05
Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото
Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото
18.09.2023, 09:52
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском
16.09.2023, 13:39
В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина
В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина
18.09.2023, 09:16
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
18.09.2023, 11:01

Новости по теме:

09:16
В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина
08:05
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
07:12
Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
17:51
Россияне обстреляли из артиллерии село на Харьковщине (фото)
19:40
Ракетные и авиаудары по Харьковщине — информация Генштаба ВСУ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 09:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток враг бил по приграничью и Купянскому району Харьковщины. Обошлось без пострадавших".