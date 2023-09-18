Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото

В течение минувших суток враг бил по приграничью и Купянскому району Харьковщины. Обошлось без пострадавших.

«В городе Волчанск Чугуевского района поврежден дом и хозяйственная постройка. В результате обстрела города Купянск повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В селе Петропавловка Купянского района поврежден грузовой кран. В селе Подолы поврежден частный жилой дом. Пострадавших среди гражданского населения нет», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи на местах обстрелов собрали доказательства военных преступлений РФ. Также работали взрывотехники. По фактам обстрелов открыли уголовные производства.