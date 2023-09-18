Російську техніку на $6.5 млн вразили бійці 92-ої бригади під Бахмутом (відео)
“Ахіллесівці” вразили дронами на Бахмутському напрямку 4 одиниці ворожої техніки загальною вартістю $ 6,5 млн.
Про це повідомив командир роти ударних БпАК “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко.
«Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка успішно застосувала FPV-дрони по ворожій техніці. В результаті танк Т-72 і вартістю $3 млн – пошкоджено. Танк Т-72Б3 вартістю $3.5 млн – знищено», – повідомив Юрій.
Також бійці 92-ої ОШБр уразили УРАЛ 4320 і знищили ПТРК “Фагот”.
Сукупна вартість ураженої техніки – більше $6.5 млн.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2023 в 17:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Ахіллесівці” вразили дронами на Бахмутському напрямку 4 одиниці ворожої техніки загальною вартістю $ 6,5 млн. ".