Российскую технику на $6.5 млн поразили бойцы 92-й бригады у Бахмута (видео)

«Ахиллесовцы» поразили дронами на Бахмутском направлении 4 единицы вражеской техники общей стоимостью $6.5 млн.

Об этом сообщил командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко успешно применила FPV-дроны по вражеской технике. В результате танк Т-72 и стоимостью $3 млн – поврежден. Танк Т-72Б3 стоимостью $3.5 млн – уничтожен», — сообщил Юрий.

Также бойцы 92-й ОШБр поразили УРАЛ 4320 и уничтожили ПТРК «Фагот».

Совокупная стоимость пораженной техники – более $6.5 млн.