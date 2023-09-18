Российскую технику на $6.5 млн поразили бойцы 92-й бригады у Бахмута (видео)
Фото: facebook Юрия Федоренко
«Ахиллесовцы» поразили дронами на Бахмутском направлении 4 единицы вражеской техники общей стоимостью $6.5 млн.
Об этом сообщил командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.
«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко успешно применила FPV-дроны по вражеской технике. В результате танк Т-72 и стоимостью $3 млн – поврежден. Танк Т-72Б3 стоимостью $3.5 млн – уничтожен», — сообщил Юрий.
Также бойцы 92-й ОШБр поразили УРАЛ 4320 и уничтожили ПТРК «Фагот».
Совокупная стоимость пораженной техники – более $6.5 млн.
Читайте также: Пять российских пушек за день уничтожила харьковская 92 ОШБр (видео)
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Российскую технику на $6.5 млн поразили бойцы 92-й бригады у Бахмута (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 17:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Ахиллесовцы» поразили дронами на Бахмутском направлении 4 единицы вражеской техники общей стоимостью $6.5 млн.".