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Российскую технику на $6.5 млн поразили бойцы 92-й бригады у Бахмута (видео)

Происшествия 17:54   18.09.2023
Оксана Якушко
Российскую технику на $6.5 млн поразили бойцы 92-й бригады у Бахмута (видео) Фото: facebook Юрия Федоренко

«Ахиллесовцы» поразили дронами на Бахмутском направлении 4 единицы вражеской техники общей стоимостью $6.5 млн.

Об этом сообщил командир роты ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко успешно применила FPV-дроны по вражеской технике. В результате танк Т-72 и стоимостью $3 млн – поврежден. Танк Т-72Б3 стоимостью $3.5 млн – уничтожен», — сообщил Юрий.

Также бойцы 92-й ОШБр поразили УРАЛ 4320 и уничтожили ПТРК «Фагот».

Совокупная стоимость пораженной техники – более $6.5 млн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 17:54;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Ахиллесовцы» поразили дронами на Бахмутском направлении 4 единицы вражеской техники общей стоимостью $6.5 млн.".