Наслідки обстрілів Харківщини показала прокуратура (фото)

Обласна прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харківщини 23 вересня.

За фактами ударів по місту Вовчанськ, внаслідок чого були пошкоджені будинки, та селу Юрченкове Чугуївського району, де отримала поранення 67-річна жінка та також пошкоджені доми, розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).



Фото: Харківська облпрокуратура