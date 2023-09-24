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Последствия обстрелов Харьковщины показала прокуратура (фото)

Происшествия 14:06   24.09.2023
Елена Нагорная
Последствия обстрелов Харьковщины показала прокуратура (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

Областная прокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины 23 сентября.

По фактам ударов по городу Волчанск, в результате чего были повреждены дома, и селу Юрченково Чугуевского района, где получила ранения 67-летняя женщина и также повреждены дома, начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).


Фото: Харьковская облпрокуратура

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 14:06;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная прокуратура показала последствия обстрелов Харьковщины 23 сентября.".