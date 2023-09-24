Последствия обстрелов Харьковщины показала прокуратура (фото)

Областная прокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины 23 сентября.

По фактам ударов по городу Волчанск, в результате чего были повреждены дома, и селу Юрченково Чугуевского района, где получила ранения 67-летняя женщина и также повреждены дома, начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).



Фото: Харьковская облпрокуратура