Последствия обстрелов Харьковщины показала прокуратура (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
Областная прокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины 23 сентября.
По фактам ударов по городу Волчанск, в результате чего были повреждены дома, и селу Юрченково Чугуевского района, где получила ранения 67-летняя женщина и также повреждены дома, начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2023 в 14:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная прокуратура показала последствия обстрелов Харьковщины 23 сентября.".