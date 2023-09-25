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Звели будівлю на неоформленій землі: двоє харків’ян заплатять пів мільйона грн

Суспільство 16:00   25.09.2023
Вікторія Яковенко
Звели будівлю на неоформленій землі: двоє харків’ян заплатять пів мільйона грн

Прокуратура через суд зобов’язала стягнути з двох харків’ян понад 560 тисяч гривень за незаконне користування землею – ці гроші поповнять бюджет Харкова.

«Встановлено, що по вулиці Амосова в Немишлянському районі розташована одноповерхова нежитлова будівля загальною площею майже 330 кв. м. Право власності на неї зареєстровано за двома фізичними особами. При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана будівля, не оформлене», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, з січня 2020 по липень 2021 року власники нерухомості не сплачували орендну плату за користування землею, через це Харківській міській громаді завдано збитків.

Через це прокуратура подала позов до суду, його задовольнили.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура через суд зобов’язала стягнути з двох харків’ян понад 560 тисяч гривень за незаконне користування землею – ці гроші поповнять бюджет Харкова.".