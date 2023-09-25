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Построили здание на неоформленной земле: двое харьковчан заплатят полмиллиона

Общество 16:00   25.09.2023
Виктория Яковенко
Построили здание на неоформленной земле: двое харьковчан заплатят полмиллиона

Прокуратура через суд обязала взыскать с двух харьковчан более 560 тысяч гривен за незаконное пользование землей – эти деньги пополнят бюджет Харькова.

«Установлено, что по улице Амосова в Немышлянском районе расположено одноэтажное нежилое здание общей площадью почти 330 кв. м. Право собственности на нее зарегистрировано на двух физических лиц. При этом право собственности или пользования земельным участком, на котором находится указанное здание, не оформлено», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме этого, с января 2020 по июль 2021 года владельцы недвижимости не платили арендную плату за пользование землей, поэтому Харьковской городской громаде нанесен ущерб.

Поэтому прокуратура подала иск в суд, его удовлетворили.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура через суд обязала взыскать с двух харьковчан более 560 тысяч гривен за незаконное пользование землей – эти деньги пополнят бюджет Харькова.".