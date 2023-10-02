“Якби противник розумів, як нас мало” – офіцер 92 ОШБр про початок вторгнення

Окружну дорогу Харкова в перші години вторгнення обороняло близько 150 осіб, розповів підполковник 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Петро Вітушко у фільмі “Спротив. 2022” в етері нацмарафону.

“Той обсяг смуги фронту, який був відданий бригаді – неможливо було втримати ворога. Це просто – ніяка країна, ніяка армія світу не змогла б утримати ворога на такій території при такому обсязі, як відбувся, повномасштабного вторгнення”, – оцінив розклад сил на 24 лютого 2022-го Петро Вітушко.

Він зазначив, що воїни 92 ОШБр зайняли позиції на полях – на відстані від першої лінії.

“Основне завдання було при перетинанні російськими військами державного кордону нанести максимальне вогневе ураження, – зазначив начальник артилерії 92 ОШБр Родіон Кулагін. – Задача бригади – призупинити. Скажемо так, не стримати, а призупинити просування противника, щоб дати час для розгортання та підтягання сил ближче до державного кордону та військових частин”.

Командир 92 ОШБр Павло Федосенко згадує, що всі захисники зайняли кожен свою смугу оборони.

“За об’їзною трасою – підрозділи ТРО, Нацгвардія, поліція. Були всі“, – розповів він.

І все ж захисників Харкова на початковому етапі було значно менше, ніж загарбників.

“Окружна дорога – це було приблизно людей 150, які в першу чергу тримали цю оборону. Це залізні люди. Якщо б противник розумів, наскільки ми слабкі, наскільки нас мало, наскільки в нас мало техніки, особового складу, він би пішов далі“, – поділився Петро Вітушко.

І все ж таки перший потужний удар ворога вдалося стримати – армія РФ не прорвалася до Харкова. Хоча така загроза була як мінімум з одного напряму – Дергачівського. Про це розповів командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.