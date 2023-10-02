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“Якби противник розумів, як нас мало” – офіцер 92 ОШБр про початок вторгнення

Події 10:50   02.10.2023
Оксана Горун
“Якби противник розумів, як нас мало” – офіцер 92 ОШБр про початок вторгнення

Окружну дорогу Харкова в перші години вторгнення обороняло близько 150 осіб, розповів підполковник 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Петро Вітушко у фільмі “Спротив. 2022” в етері нацмарафону.

Той обсяг смуги фронту, який був відданий бригаді – неможливо було втримати ворога. Це просто – ніяка країна, ніяка армія світу не змогла б утримати ворога на такій території при такому обсязі, як відбувся, повномасштабного вторгнення”, – оцінив розклад сил на 24 лютого 2022-го Петро Вітушко.

92 ошбр Петро Вітушко підполковник
Петро Вітушко. Фото: скріншот

Він зазначив, що воїни 92 ОШБр зайняли позиції на полях – на відстані від першої лінії.

Основне завдання було при перетинанні російськими військами державного кордону нанести максимальне вогневе ураження, – зазначив начальник артилерії 92 ОШБр Родіон Кулагін. – Задача бригади – призупинити. Скажемо так, не стримати, а призупинити просування противника, щоб дати час для розгортання та підтягання сил ближче до державного кордону та військових частин”.

92 ошбр Родіон Кулагін артилерист
Родіон Кулагін. Фото: скріншот

Командир 92 ОШБр Павло Федосенко згадує, що всі захисники зайняли кожен свою смугу оборони.

За об’їзною трасою – підрозділи ТРО, Нацгвардія, поліція. Були всі“, – розповів він.

І все ж захисників Харкова на початковому етапі було значно менше, ніж загарбників.

Окружна дорога – це було приблизно людей 150, які в першу чергу тримали цю оборону. Це залізні люди. Якщо б противник розумів, наскільки ми слабкі, наскільки нас мало, наскільки в нас мало техніки, особового складу, він би пішов далі“, – поділився Петро Вітушко.

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І все ж таки перший потужний удар ворога вдалося стримати – армія РФ не прорвалася до Харкова. Хоча така загроза була як мінімум з одного напряму – Дергачівського. Про це розповів командувач Нацгвардії України Олександр Півненко.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 10:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окружну дорогу Харкова в перші години вторгнення обороняло близько 150 осіб, розповів підполковник 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Петро Вітушко у фільмі “Спротив. 2022” в етері нацмарафону".