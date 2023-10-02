«Если бы противник понимал, как нас мало» — офицер 92 ОШБр о начале вторжения

Окружную дорогу Харькова в первые часы вторжения обороняло около 150 человек, рассказал подполковник 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Петр Витушко в фильме «Сопротивление. 2022» в эфире нацмарафона.

«Тот объем полосы фронта, который был отдан бригаде… Невозможно было удержать врага. Это просто – никакая страна, никакая армия мира не смогла бы удержать врага на такой территории при таком объеме, как произошедшее полномасштабное вторжение», — оценил расклад сил на 24 февраля 2022-го Петр Витушко.

Он отметил, что воины 92 ОШБр заняли позиции в полях — на отдалении от первой линии.

«Основной задачей было при пересечении русскими войсками государственной границы нанести максимальное огневое поражение, — отметил начальник артиллерии 92 ОШБр Родион Кулагин. — Задача бригады – приостановить. Скажем так, не сдержать, а приостановить продвижение противника, чтобы дать время для развертывания и подтягивания сил поближе к государственной границе и воинским частям».

Командир 92 ОШБр Павел Федосенко вспоминает, что все защитники заняли каждый свою полосу обороны.

«По объездной трассе – подразделения ТРО, Нацгвардия, полиция. Были все», — рассказал он.

И все же защитников Харькова на начальном этапе было значительно меньше, чем нападающих.

«Окружная дорога – это было примерно 150 человек, которые в первую очередь держали эту оборону. Это стальные люди. Если бы противник понимал, насколько мы слабы, насколько нас мало, насколько у нас мало техники, личного состава, он пошел бы дальше», — поделился Петр Витушко.

И все же первый мощный удар врага удалось сдержать — армия РФ не прорвалась в Харьков. Хотя такая угроза была как минимум с одного направления — Дергачевского. Об этом рассказал командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко.