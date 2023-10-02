Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

«Если бы противник понимал, как нас мало» — офицер 92 ОШБр о начале вторжения

Происшествия 10:50   02.10.2023
Оксана Горун
«Если бы противник понимал, как нас мало» — офицер 92 ОШБр о начале вторжения

Окружную дорогу Харькова в первые часы вторжения обороняло около 150 человек, рассказал подполковник 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Петр Витушко в фильме «Сопротивление. 2022» в эфире нацмарафона.

«Тот объем полосы фронта, который был отдан бригаде… Невозможно было удержать врага. Это просто – никакая страна, никакая армия мира не смогла бы удержать врага на такой территории при таком объеме, как произошедшее полномасштабное вторжение», — оценил расклад сил на 24 февраля 2022-го Петр Витушко.

92 ошбр Петр Витушко подполковник
Петр Витушко. Фото: скриншот

Он отметил, что воины 92 ОШБр заняли позиции в полях — на отдалении от первой линии.

«Основной задачей было при пересечении русскими войсками государственной границы нанести максимальное огневое поражение, — отметил начальник артиллерии 92 ОШБр Родион Кулагин. — Задача бригады – приостановить. Скажем так, не сдержать, а приостановить продвижение противника, чтобы дать время для развертывания и подтягивания сил поближе к государственной границе и воинским частям».

92 ошбр Родион Кулагин артиллерист
Родион Кулагин. Фото: скриншот

Командир 92 ОШБр Павел Федосенко вспоминает, что все защитники заняли каждый свою полосу обороны.

«По объездной трассе – подразделения ТРО, Нацгвардия, полиция. Были все», — рассказал он.

И все же защитников Харькова на начальном этапе было значительно меньше, чем нападающих.

«Окружная дорога – это было примерно 150 человек, которые в первую очередь держали эту оборону. Это стальные люди. Если бы противник понимал, насколько мы слабы, насколько нас мало, насколько у нас мало техники, личного состава, он пошел бы дальше», — поделился Петр Витушко.

Читайте также: Терехов рассказал, как повела себя команда мэрии в первые часы войны

И все же первый мощный удар врага удалось сдержать — армия РФ не прорвалась в Харьков. Хотя такая угроза была как минимум с одного направления — Дергачевского. Об этом рассказал командующий Нацгвардии Украины Александр Пивненко.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
Синегубов сообщил подробности ракетной атаки по окрестностям Харькова
02.10.2023, 11:47
Нанесли не менее пяти ударов за пределами Харькова — Синегубов о последствиях
Нанесли не менее пяти ударов за пределами Харькова — Синегубов о последствиях
02.10.2023, 10:05
Станет ли Купянск вторым Бахмутом – ответ военного обозревателя
Станет ли Купянск вторым Бахмутом – ответ военного обозревателя
29.09.2023, 11:44
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
02.10.2023, 09:09
Враг ударил по Харьковщине ракетами С-300 — Мельник
Враг ударил по Харьковщине ракетами С-300 — Мельник
02.10.2023, 09:27
Делал минные поля с оккупантами на Харьковщине: СБУ задержала предателя
Делал минные поля с оккупантами на Харьковщине: СБУ задержала предателя
02.10.2023, 12:00

Новости по теме:

08:30
Россияне хотели превратить Харьков в блокадный Ленинград — командир 92 ОШБр
17:54
Российскую технику на $6.5 млн поразили бойцы 92-й бригады у Бахмута (видео)
20:53
Освобождение Андреевки было бы невозможно без харьковской 92 ОШБр — журналист
17:51
Пять российских пушек за день уничтожила харьковская 92 ОШБр (видео)
18:03
САУ Акация за $1 млн уничтожили бойцы 92 ОШБр на Купянском направлении (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Если бы противник понимал, как нас мало» — офицер 92 ОШБр о начале вторжения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Окружную дорогу Харькова в первые часы вторжения обороняло около 150 человек, рассказал подполковник 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Петр Витушко в фильме «Сопротивление. 2022» в эфире нацмарафона".