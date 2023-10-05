Сім’ям на Харківщині обіцяють виплати до 50 тис. грн: у ХОВА повідомили умови

На Харківщині ухвалили Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-27 роки. У ній передбачені додаткові виплати.

“Програма передбачає матеріальні виплати при утворенні прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, сім’ї патронатного вихователя в розмірі 30 тисяч гривень; допомогу на оздоровлення дітей; щомісячні виплати в розмірі 5 тисяч гривень сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, адресну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень прийомним сім’ям та ДБСТ, які пропрацювали 15 років, забезпечення дітей гаджетами для навчання тощо”, – перерахував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Програму ухвалили на сесії Харківської облради 5 жовтня. За заявою Синєгубова, вона є унікальною для України.