Сім’ям на Харківщині обіцяють виплати до 50 тис. грн: у ХОВА повідомили умови
На Харківщині ухвалили Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-27 роки. У ній передбачені додаткові виплати.
“Програма передбачає матеріальні виплати при утворенні прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, сім’ї патронатного вихователя в розмірі 30 тисяч гривень; допомогу на оздоровлення дітей; щомісячні виплати в розмірі 5 тисяч гривень сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю, адресну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень прийомним сім’ям та ДБСТ, які пропрацювали 15 років, забезпечення дітей гаджетами для навчання тощо”, – перерахував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Програму ухвалили на сесії Харківської облради 5 жовтня. За заявою Синєгубова, вона є унікальною для України.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ухвалили Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-27 роки. У ній передбачені додаткові виплати".