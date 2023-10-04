Завтра – сесія Харківської облради: що обговорюватимуть депутати

У Харківській облраді визначились із датою чергової сесії. Її призначили завтра, 5 жовтня. Серед питань: складання повноважень черговою депутаткою від ОПЗЖ, звільнення щойно призначеної директорки “Обласного аптечного складу”, спроба розв’язати питання з Інститутом протезування та перейменування села.

Засідати депутати розпочнуть 5 жовтня о 10:00 – традиційно в онлайн-форматі.

Серед опублікованих проєктів рішень сесії є чимало кадрових питань. Скласти повноваження під час цьогорічної сесії планує чергова депутатка від забороненої ОПЗЖ – Ганна Ващенко, колишня співробітниця ХОВА. Відповідна заява надійшла до апарату облради. Також вкотре спробують призначити директора Харківського драматичного театру. Цього разу – без конкурсу. Затвердити на цій посаді пропонують колишнього начальника управління культури та туризму ХОДА Олега Яцину.

Також депутатам пропонують звільнити директорку “Обласного аптечного складу” Тетяну Василець – за власним бажанням. На цю посаду Василець призначили на попередній сесії, 28 липня. Одночасно до комплексної програми “Здоров’я Слобожанщини” пропонують внести зміни, які розширять повноваження “Обласного аптечного складу”, що залишається без директора.

“Зміни, які пропонується внести до комплексної обласної програми “Здоров’я Слобожанщини” на 2023 – 2025 роки полягають у розширенні повноважень КП ХОР “Обласний аптечний склад” як регіонального складу, із наданням можливості забезпечення закладів охорони здоров’я Харківської області лікарськими засобами та виробами медичного призначення шляхом централізованого придбання, отримання, зберігання, списання (утилізації), у тому числі отриманих у якості гуманітарної та благодійної допомоги”, — зазначив у пояснювальній записці до проєкту рішення директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Серед проєктів рішень, які запропонують розглянути облраді, — внесення змін ще до низки обласних програм. Зокрема, “правити” будуть програму інвестування в житлове будівництво “Власний дім” та програму розвитку фізкультури та спорту.

Депутати також вкотре спробують прийняти у власність області ДНП “Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації”. На попередній сесії спроба провалилася, що спричинило публічний скандал за участю депутатів облради та керівництва мерії.

Зрештою, серед рішень облради – проєкт звернення до Верховної Ради України щодо перейменування села Першотравневе у Печенізькій громаді. Йому пропонують дати нову назву – Затока.