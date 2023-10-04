Live
  • Ср 04.10.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.59
  • EUR 38.33
    • 🟢

Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты

Общество 11:44   04.10.2023
Оксана Горун
Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

В Харьковском облсовете определились с датой очередной сессии. Ее назначили на завтра, 5 октября. Среди вопросов: сложение полномочий очередным депутатом от ОПЗЖ, увольнение только что назначенного директора «Областного аптечного склада», попытка решить вопрос с Институтом протезирования и переименование села.

Заседать депутаты начнут 5 октября в 10:00 — традиционно в онлайн-формате.

Среди опубликованных проектов решений сессии немало кадровых вопросов. Сложить полномочия во время нынешней сессии планирует очередной депутат от запрещенной ОПЗЖ — Анна Ващенко, бывшая сотрудница ХОВА. Соответствующее заявление поступило в аппарат облсовета. Также в очередной раз попробуют назначить директора Харьковского драматического театра. На сей раз — без конкурса. Утвердить на этой должности предлагают бывшего начальника управления культуры и туризма ХОГА Олега Яцыну.

Также депутатам предлагают уволить директора «Областного аптечного склада» Татьяну Василец — по собственному желанию. На эту должность Василец назначили на предыдущей сессии, 28 июля.  Одновременно в комплексную программу «Здоровье Слобожанщины» предлагают внести изменения, которые расширят полномочия «Областного аптечного склада», остающегося без директора.

«Изменения, которые предлагается внести в комплексную областную программу «Здоровье Слобожанщины» на 2023 – 2025 годы заключаются в расширении полномочий КП ХОР «Областной аптечный склад» как регионального склада с предоставлением возможности обеспечения учреждений здравоохранения Харьковской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения путем централизованного приобретения, получения, хранения, списания (утилизации), в том числе полученных в качестве гуманитарной и благотворительной помощи», — отметил в пояснительной записке к проекту решения директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

Среди проектов решений, которые предложат рассмотреть облсовету, — внесение изменений еще в ряд областных программ. В частности, «править» будут программу инвестирования в жилищное строительство «Собственный дом» и программу развития физкультуры и спорта.

Депутаты также еще раз попытаются принять в собственность области ГНП «Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации». На предыдущей сессии попытка провалилась, что вызвало публичный скандал с участием депутатов облсовета и руководства мэрии.

Читайте также: В Харькове чиновники «делят» Институт протезирования: он не работает

Наконец, среди решений облсовета — проект обращения к Верховной Раде Украины о переименовании села Первомайское в Печенежской громаде. Ему предлагают дать новое название — Залив.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
Враг возобновил атаки в сторону Харьковщины и продвинулся — Машовец
04.10.2023, 07:15
В Харькове задержали агентов ГРУ — СБУ (фото)
В Харькове задержали агентов ГРУ — СБУ (фото)
04.10.2023, 10:19
Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов
Ночью на Харьковщину сбросили управляемую авиабомбу, есть раненая — Синегубов
04.10.2023, 08:29
«Угрожает здоровью и детям»: жители Харькова просят включить свет на улицах
«Угрожает здоровью и детям»: жители Харькова просят включить свет на улицах
04.10.2023, 09:17
Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
Вражескую «Рапиру» уничтожили пограничники на Купянском направлении (видео)
04.10.2023, 11:16
Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты
Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты
04.10.2023, 11:44

Новости по теме:

10:08
Харьковский драматический театр может возглавить экс-сотрудник ХОВА
20:02
«Все увидите в декларации» — Егорова-Луценко отреагировала на упреки
20:11
В Харькове чиновники «делят» Институт протезирования: он не работает
19:30
85% деоккупированных населенных пунктов Харьковщины со светом — Синегубов
09:40
Сегодня — сессия Харьковского облсовета: какие вопросы рассмотрят

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 11:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском облсовете определились с датой очередной сессии. Ее назначили на завтра, 5 октября. Среди вопросов: сложение полномочий очередным депутатом от ОПЗЖ, увольнение только что назначенного директора «Областного аптечного склада», попытка решить вопрос с Институтом протезирования и переименование села".