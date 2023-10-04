Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты

В Харьковском облсовете определились с датой очередной сессии. Ее назначили на завтра, 5 октября. Среди вопросов: сложение полномочий очередным депутатом от ОПЗЖ, увольнение только что назначенного директора «Областного аптечного склада», попытка решить вопрос с Институтом протезирования и переименование села.

Заседать депутаты начнут 5 октября в 10:00 — традиционно в онлайн-формате.

Среди опубликованных проектов решений сессии немало кадровых вопросов. Сложить полномочия во время нынешней сессии планирует очередной депутат от запрещенной ОПЗЖ — Анна Ващенко, бывшая сотрудница ХОВА. Соответствующее заявление поступило в аппарат облсовета. Также в очередной раз попробуют назначить директора Харьковского драматического театра. На сей раз — без конкурса. Утвердить на этой должности предлагают бывшего начальника управления культуры и туризма ХОГА Олега Яцыну.

Также депутатам предлагают уволить директора «Областного аптечного склада» Татьяну Василец — по собственному желанию. На эту должность Василец назначили на предыдущей сессии, 28 июля. Одновременно в комплексную программу «Здоровье Слобожанщины» предлагают внести изменения, которые расширят полномочия «Областного аптечного склада», остающегося без директора.

«Изменения, которые предлагается внести в комплексную областную программу «Здоровье Слобожанщины» на 2023 – 2025 годы заключаются в расширении полномочий КП ХОР «Областной аптечный склад» как регионального склада с предоставлением возможности обеспечения учреждений здравоохранения Харьковской области лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения путем централизованного приобретения, получения, хранения, списания (утилизации), в том числе полученных в качестве гуманитарной и благотворительной помощи», — отметил в пояснительной записке к проекту решения директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов.

Среди проектов решений, которые предложат рассмотреть облсовету, — внесение изменений еще в ряд областных программ. В частности, «править» будут программу инвестирования в жилищное строительство «Собственный дом» и программу развития физкультуры и спорта.

Депутаты также еще раз попытаются принять в собственность области ГНП «Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации». На предыдущей сессии попытка провалилась, что вызвало публичный скандал с участием депутатов облсовета и руководства мэрии.

Наконец, среди решений облсовета — проект обращения к Верховной Раде Украины о переименовании села Первомайское в Печенежской громаде. Ему предлагают дать новое название — Залив.