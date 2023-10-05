Верховну Раду просять перейменувати Першотравневе на Харківщині
Депутати Харківської облради на сесії 5 жовтня підтримали рішення щодо перейменування села Першотравневе.
Село в Печенізькій громаді Чугуївського району на Харківщині хочуть назвати Затока. З ініціативою щодо такого перейменування до обласних депутатів звернулася Печенізька селищна рада.
“Питання щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів віднесене до повноважень Верховної Ради України”, – пояснив начальник відділу правового представництва управління правового забезпечення діяльності Харківської облради Ілля Крючков.
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Тому депутати облради, підтримавши перейменування, звернулися “вище” – до Верховної Ради. Саме нардепи мають ухвалити остаточне рішення з цього приводу.
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Ви читали новину: «Верховну Раду просять перейменувати Першотравневе на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2023 в 13:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської облради на сесії 5 жовтня підтримали рішення щодо перейменування села Першотравневе".