Верховну Раду просять перейменувати Першотравневе на Харківщині

Депутати Харківської облради на сесії 5 жовтня підтримали рішення щодо перейменування села Першотравневе.

Село в Печенізькій громаді Чугуївського району на Харківщині хочуть назвати Затока. З ініціативою щодо такого перейменування до обласних депутатів звернулася Печенізька селищна рада.

“Питання щодо утворення і ліквідації районів, встановлення і зміни меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів віднесене до повноважень Верховної Ради України”, – пояснив начальник відділу правового представництва управління правового забезпечення діяльності Харківської облради Ілля Крючков.

Тому депутати облради, підтримавши перейменування, звернулися “вище” – до Верховної Ради. Саме нардепи мають ухвалити остаточне рішення з цього приводу.