Live
  • Чт 05.10.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.6
  • EUR 38.43
    • 🟢

Верховную Раду просят переименовать Первомайское на Харьковщине

Общество 13:16   05.10.2023
Оксана Горун
Верховную Раду просят переименовать Первомайское на Харьковщине Иллюстрация: карта GoogleMaps

Депутаты Харьковского облсовета на сессии 5 октября поддержали решение о переименовании села Первомайское.

Село в Печенежской громаде Чугуевского района на Харьковщине хотят назвать Залив. С инициативой по поводу такого переименования к областным депутатам обратился Печенежский поссовет.

«Вопрос образования и ликвидации районов, установления и изменения границ районов и городов, отнесения населенных пунктов к категории городов, наименования и переименования населенных пунктов и районов отнесен к полномочиям Верховной Рады Украины», — пояснил начальник отдела правового представительства управления правового обеспечения деятельности Харьковского облсовета Илья Крючков.

Читайте также: Чугуев избавят от Шолохова, Чехова и Мичурина: жителям предлагают голосовать

Поэтому депутаты облсовета, поддержав переименование, обратились «выше» — в Верховную Раду. Именно нардепы должны принять окончательное решение по этому поводу.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Буданов высказался о кракеновцах, разоруживших полицию на блокпосту в Харькове
Буданов высказался о кракеновцах, разоруживших полицию на блокпосту в Харькове
04.10.2023, 22:37
Намерений наступать на Купянск враг не оставил: в ВСУ сообщили об обстановке
Намерений наступать на Купянск враг не оставил: в ВСУ сообщили об обстановке
05.10.2023, 12:53
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
05.10.2023, 12:33
Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий
Удар «Торнадо» по дачам на Харьковщине: появились фото последствий
05.10.2023, 11:16
Ракетный удар по Печенегам: сгорели три дачи
Ракетный удар по Печенегам: сгорели три дачи
05.10.2023, 09:15
В Харьковской области браконьер в лесу накопал песка на 300 тысяч гривен
В Харьковской области браконьер в лесу накопал песка на 300 тысяч гривен
05.10.2023, 13:28

Новости по теме:

12:33
Борьба за институт протезирования в Харькове: облсовет принял решение
11:44
Завтра — сессия Харьковского облсовета: что будут обсуждать депутаты
10:08
Харьковский драматический театр может возглавить экс-сотрудник ХОВА
20:02
«Все увидите в декларации» — Егорова-Луценко отреагировала на упреки
20:11
В Харькове чиновники «делят» Институт протезирования: он не работает

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Верховную Раду просят переименовать Первомайское на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 5 октября 2023 в 13:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского облсовета на сессии 5 октября поддержали решение о переименовании села Первомайское".