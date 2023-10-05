Верховную Раду просят переименовать Первомайское на Харьковщине

Депутаты Харьковского облсовета на сессии 5 октября поддержали решение о переименовании села Первомайское.

Село в Печенежской громаде Чугуевского района на Харьковщине хотят назвать Залив. С инициативой по поводу такого переименования к областным депутатам обратился Печенежский поссовет.

«Вопрос образования и ликвидации районов, установления и изменения границ районов и городов, отнесения населенных пунктов к категории городов, наименования и переименования населенных пунктов и районов отнесен к полномочиям Верховной Рады Украины», — пояснил начальник отдела правового представительства управления правового обеспечения деятельности Харьковского облсовета Илья Крючков.

Поэтому депутаты облсовета, поддержав переименование, обратились «выше» — в Верховную Раду. Именно нардепы должны принять окончательное решение по этому поводу.