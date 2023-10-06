Низку техніки РФ «вполювали» харківські воїни в районі Бахмута (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила шість одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– БМП-2 – озброєний гарматою 30 мм, з трьома членами екіпажу вартістю 150 тисяч доларів,

– ЛАТ,

– Гармату,

– УАЗ «Буханка» – 2 одиниці,

– САУ 2с9 «Нона-С».