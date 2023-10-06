Низку техніки РФ «вполювали» харківські воїни в районі Бахмута (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила шість одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:
– БМП-2 – озброєний гарматою 30 мм, з трьома членами екіпажу вартістю 150 тисяч доларів,
– ЛАТ,
– Гармату,
– УАЗ «Буханка» – 2 одиниці,
– САУ 2с9 «Нона-С».
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила шість одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.".