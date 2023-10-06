Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

Низку техніки РФ «вполювали» харківські воїни в районі Бахмута (відео)

Суспільство 14:44   06.10.2023
Вікторія Яковенко
Низку техніки РФ «вполювали» харківські воїни в районі Бахмута (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила шість одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє командир роти Юрій Федоренко. За його словами, захисники влучили в:

– БМП-2 – озброєний гарматою 30 мм, з трьома членами екіпажу вартістю 150 тисяч доларів,

– ЛАТ,

– Гармату,

– УАЗ «Буханка» – 2 одиниці,

– САУ 2с9 «Нона-С».

Читайте також: “Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
4 боєзіткнення і майже 700 обстрілів – ЗСУ про добу під Куп’янськом й Лиманом
4 боєзіткнення і майже 700 обстрілів – ЗСУ про добу під Куп’янськом й Лиманом
06.10.2023, 16:02
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
Ігор Терехов: Харків готовий до опалювального сезону
06.10.2023, 11:53
У Харкові через ранковий обстріл пошкоджено 72 будівлі
У Харкові через ранковий обстріл пошкоджено 72 будівлі
06.10.2023, 15:19
Ракетний удар по Грозі: село наступного дня після трагедії (фоторепортаж)
Ракетний удар по Грозі: село наступного дня після трагедії (фоторепортаж)
06.10.2023, 15:01
Низку техніки РФ «вполювали» харківські воїни в районі Бахмута (відео)
Низку техніки РФ «вполювали» харківські воїни в районі Бахмута (відео)
06.10.2023, 14:44
На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)
На місці ударів у Харкові знайшли уламки ракет з написом «сделано в РФ» (фото)
06.10.2023, 14:11

Новини за темою:

21:38
“Пташки” харківської 92-ї ОШБр знищили артустановку РФ за $900 тисяч (відео)
09:48
110 одиниць техніки рф вразили за вересень бійці харківської 92-ої ОШБр
16:58
У РФ мінус 3 одиниці техніки: робота харківських воїнів у Бахмуті (відео)
09:52
“Загальна мобілізація має бути загальною”: думки харківських військових
15:58
«Зібрали гарний урожай»: харківські воїни показали свою роботу під Бахмутом

  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Низку техніки РФ «вполювали» харківські воїни в районі Бахмута (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 14:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів знищила шість одиниць ворожої техніки на Бахмутському напрямку.".