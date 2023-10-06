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Ряд техники РФ уничтожили харьковские воины в районе Бахмута (видео)

Общество 14:44   06.10.2023
Виктория Яковенко
Ряд техники РФ уничтожили харьковские воины в районе Бахмута (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила шесть единиц вражеской техники на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:

— БМП-2 – вооружен пушкой 30 мм, с тремя членами экипажа стоимостью 150 тысяч долларов,

— ЛАТ,
— Пушку,
— УАЗ «Буханка» – 2 единицы,
— САУ 2с9 «Нона-С».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 14:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила шесть единиц вражеской техники на Бахмутском направлении.".