Ряд техники РФ уничтожили харьковские воины в районе Бахмута (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов уничтожила шесть единиц вражеской техники на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает командир роты Юрий Федоренко. По его словам, защитники попали в:

— БМП-2 – вооружен пушкой 30 мм, с тремя членами экипажа стоимостью 150 тысяч долларов,

— ЛАТ,

— Пушку,

— УАЗ «Буханка» – 2 единицы,

— САУ 2с9 «Нона-С».