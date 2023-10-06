Вибухи в Харкові. Серед постраждалих – немовля – Синєгубов
Кількість постраждалих від ранкового російського удару в Харкові зросла.
“Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше мер міста Ігор Терехов інформував, що під завалами у Харкові, за неперевіреними даними, може бути дитина.
Удари ворога припали по Київському та Основ’янському районам Харкова. Є руйнування.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вибухи в Харкові. Серед постраждалих – немовля – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 07:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих від ранкового російського удару в Харкові зросла".