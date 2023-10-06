Вибухи в Харкові. Серед постраждалих – немовля – Синєгубов

Кількість постраждалих від ранкового російського удару в Харкові зросла.

“Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше мер міста Ігор Терехов інформував, що під завалами у Харкові, за неперевіреними даними, може бути дитина.

Удари ворога припали по Київському та Основ’янському районам Харкова. Є руйнування.