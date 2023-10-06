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Вибухи в Харкові. Серед постраждалих – немовля – Синєгубов

Події 07:55   06.10.2023
Оксана Горун
Вибухи в Харкові. Серед постраждалих – немовля – Синєгубов

Кількість постраждалих від ранкового російського удару в Харкові зросла.

Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше мер міста Ігор Терехов інформував, що під завалами у Харкові, за неперевіреними даними, може бути дитина.

Удари ворога припали по Київському та Основ’янському районам Харкова. Є руйнування.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 07:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих від ранкового російського удару в Харкові зросла".