Взрыв в Харькове. Среди пострадавших — младенец — Синегубов

Количество пострадавших от утреннего российского удара в Харькове возросло.

«В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились девять гражданских, среди пострадавших — ребенок 11 месяцев. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее мэр города Игорь Терехов информировал, что под завалами в Харькове, по непроверенным данным, может быть ребенок.

Удары врага пришлись по Киевскому и Основянскому районам Харькова. Есть разрушения.