Взрыв в Харькове. Среди пострадавших — младенец — Синегубов
Фото: ХОВА
Количество пострадавших от утреннего российского удара в Харькове возросло.
«В результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам экстренной медицинской помощи обратились девять гражданских, среди пострадавших — ребенок 11 месяцев. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорание авто, разбирают завалы зданий», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее мэр города Игорь Терехов информировал, что под завалами в Харькове, по непроверенным данным, может быть ребенок.
Удары врага пришлись по Киевскому и Основянскому районам Харькова. Есть разрушения.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 07:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших от утреннего российского удара в Харькове возросло".