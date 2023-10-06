Вся родина воїна ЗСУ Козиря, якого поминали у селі Гроза, загинула – ЗМІ

Воїн ЗСУ Андрій Козир, якого поминали земляки у селі Гроза після перепоховання, після початку війни повернувся до України разом із сином та пішов на фронт захищати країну, передає Цензор.НЕТ .

Загиблого військового Андрія Козиря поховали у Дніпрі, а згодом родичі організували його перепоховання у рідному селі.

“Під час ракетного удару син загиблого військового, невістка та дружина перебували в кафе і, на жаль, загинули. Син загиблого захисника теж був військовим”, – повідомив представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У репортажі ТСН сказано , що на поминках зібралися родичі, близькі сусіди воїна ЗСУ Андрія Козиря. Серед загиблих його син та вся родина.

До повномасштабного вторгнення РФ Андрій Козир та його син Денис були на заробітках у Польщі. З перших днів війни обидва повернулися до України і пішли до лав ЗСУ.

Спочатку батько та син прийшли до військкомату у Львові. Звідти їх доставили на навчання, і незабаром вони опинилися на фронті. Обидва воювали під Попасною влітку 2022 року.

Андрій отримав смертельне поранення у шию на третій день на фронті. Його поховали на Дніпропетровщині, оскільки на той момент батьківщина – село Гроза – була під російською окупацією. Восени 2022 року Грозу звільнили завдяки успішному наступу Сил оборони.

Денис Козир демобілізувався через стан здоров’я. Влітку 2023 року Денис одружився.

Тим часом родина вирішила поховати Андрія Козиря на батьківщині – на цвинтарі у Грозі. 5 жовтня перевезли тіло загиблого воїна, сім’я та сусіди зібралися, щоб його поминути. Близько полудня російські ракети “Іскандер” вдарили по тому місцю, де зібралося майже все село, в якому після окупації з 500 осіб залишилося близько 100.

Внаслідок удару РФ загинула вся родина Андрія Козиря: росіяни вбили Дениса, його дружину, маму дружини, бабусю, дідуся.