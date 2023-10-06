Вся семья воина ВСУ Козыря, которого поминали в селе Гроза, погибла — СМИ
Воин ВСУ Андрей Козырь, которого поминали земляки в селе Гроза, после начала войны вернулся в Украину вместе с сыном и пошел на фронт защищать страну, передает Цензор.НЕТ.
Погибшего военного Андрея Козыря похоронили в Днепре, а позже родственники организовали его перезахоронение в родном селе,
«Во время ракетного удара сын погибшего военного, невестка и жена находились в кафе и, к сожалению, погибли. Сын погибшего защитника тоже был военным», — сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
В репортаже ТСН сказано, что на поминках собрались родственники, близкие, соседи воина ВСУ Андрея Козыря. Среди погибших его сын и вся семья.
До полномасштабного вторжения РФ Андрей Козырь и его сын Денис были на заработках в Польше. С первых дней войны оба вернулись в Украину и пошли в ряды ВСУ.
Сначала отец и сын пришли в военкомат во Львове. Оттуда их доставили на учебу, и вскоре оба оказались на фронте. Оба воевали под Попасной летом 2022 года.
Андрей получил смертельное ранение в шею на третий день на фронте. Его похоронили на Днепропетровщине, поскольку на тот момент родина – село Гроза – находилась под российской оккупацией. Осенью 2022 года Грозу освободили благодаря успешному наступлению Сил обороны.
Денис Козырь демобилизовался из-за состояния здоровья. Летом 2023 года Денис женился.
Тем временем семья решила похоронить Андрея Козыря на родине – на кладбище в Грозе. 5 октября перевезли тело павшего воина, семья и соседи собрались, чтобы его помянуть. Около полудня российские ракеты «Искандер» ударили по тому месту, где собралось почти все село, в котором после оккупации из 500 человек осталось около 100.
В результате удара РФ погибла вся семья Андрея Козыря: россияне убили Дениса, его жену, маму жены, бабушку, дедушку.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 20:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воин ВСУ Андрей Козырь, которого поминали земляки в селе Гроза, после начала войны вернулся в Украину вместе с сыном и пошел на фронт защищать страну, передает Цензор.НЕТ.".