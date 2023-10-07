Керовану авіабомбу скинув ворог вночі на Харківщину – Синєгубов

Близько 03:10, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ на Харківщині.

Внаслідок удару пошкоджені три житлові будинки, сталася пожежа. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«На місцях ракетних ударів по Харкову завершено рятувальні роботи. Загинуло 2 людини: жінка 68 років та хлопчик 10 років. Постраждало 30 мешканців: 20 чоловіків і 9 жінок віком від 18 до 85 років, та 11-місячний хлопчик. Стан більшості поранених, у тому числі дитини, – середньої тяжкості», – зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що протягом минулої доби ворог з РСЗВ «Торнадо» вдарив по селищу Шевченкове. Внаслідок обстрілу зазнав поранення 56-річний чоловік.

У Вовчанську через обстріл загорівся одноповерховий багатоквартирний будинок. Від пожежі постраждали 76-річний чоловік, 75-річна й 25-річна жінки.

А в селі Курилівка внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено складські приміщення та майно цивільного підприємства.

Також під ворожим вогнем перебували села Петропавлівка, Нечволодівка, Московка, Гатище, Землянки та інші.