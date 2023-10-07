Управляемую авиабомбу сбросил враг ночью на Харьковщину – Синегубов

Около 03:10 россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Купянск на Харьковщине.

В результате удара повреждены три жилых дома, произошел пожар. Обошлось без пострадавших, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«На местах ракетных ударов по Харькову завершены спасательные работы. Погибли 2 человека: женщина 68 лет и мальчик 10 лет. Пострадали 30 жителей: 20 мужчин и 9 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, и 11-месячный мальчик. Состояние большинства раненых, в том числе ребенка, – средней тяжести», – отметил Синегубов.

Он также рассказал, что за прошедшие сутки враг из РСЗО «Торнадо» ударил по поселку Шевченково. В результате обстрела получил ранение 56-летний мужчина.

В Волчанске из-за обстрела загорелся одноэтажный многоквартирный дом. От пожара пострадали 76-летний мужчина, 75-летняя и 25-летняя женщины.

А в селе Куриловка из-за обстрела с РСЗО повреждены складские помещения и имущество предприятия.

Также под вражеским огнем находились села Петропавловка, Нечволодовка, Московка, Гатище, Землянки и другие.