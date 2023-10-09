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«Дружній вогонь»: росіяни зруйнували радянський пам’ятник на Харківщині (фото)

Суспільство 11:48   09.10.2023
Вікторія Яковенко
«Дружній вогонь»: росіяни зруйнували радянський пам’ятник на Харківщині (фото) Фото: “Деколонізація. Україна”

Окупанти знищили радянський монумент у Куп’янському районі на Харківщині.

Про це повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

«Дружній вогонь» на Харківщині. Це вже не перший такий випадок в регіоні», – зазначили активісти.

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Фото: “Деколонізація. Україна”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти знищили радянський монумент у Куп’янському районі на Харківщині.".