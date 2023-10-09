«Дружній вогонь»: росіяни зруйнували радянський пам’ятник на Харківщині (фото)

Окупанти знищили радянський монумент у Куп’янському районі на Харківщині.

Про це повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».

«Дружній вогонь» на Харківщині. Це вже не перший такий випадок в регіоні», – зазначили активісти.