«Дружній вогонь»: росіяни зруйнували радянський пам’ятник на Харківщині (фото)
Фото: “Деколонізація. Україна”
Окупанти знищили радянський монумент у Куп’янському районі на Харківщині.
Про це повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна».
«Дружній вогонь» на Харківщині. Це вже не перший такий випадок в регіоні», – зазначили активісти.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти знищили радянський монумент у Куп’янському районі на Харківщині.".