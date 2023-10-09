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«Дружеский огонь»: россияне разрушили советский памятник на Харьковщине (фото)

Общество 11:48   09.10.2023
Виктория Яковенко
«Дружеский огонь»: россияне разрушили советский памятник на Харьковщине (фото) Фото: «Деколонизация. Украина»

Оккупанты уничтожили советский монумент в Купянском районе в Харьковской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«Дружеский огонь» в Харьковской области. Это уже не первый подобный случай в регионе», — отметили активисты.

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Фото: «Деколонизация. Украина»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты уничтожили советский монумент в Купянском районе в Харьковской области.".