«Дружеский огонь»: россияне разрушили советский памятник на Харьковщине (фото)
Фото: «Деколонизация. Украина»
Оккупанты уничтожили советский монумент в Купянском районе в Харьковской области.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
«Дружеский огонь» в Харьковской области. Это уже не первый подобный случай в регионе», — отметили активисты.
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты уничтожили советский монумент в Купянском районе в Харьковской области.".