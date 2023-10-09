«Дружеский огонь»: россияне разрушили советский памятник на Харьковщине (фото)

Оккупанты уничтожили советский монумент в Купянском районе в Харьковской области.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

«Дружеский огонь» в Харьковской области. Это уже не первый подобный случай в регионе», — отметили активисты.