Нічні заморозки тривають: погода в Харкові та області на 11 жовтня
Фото: Василь Голосний
У середу, 11 жовтня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не очікуються.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі прогнозуються сильні заморозки – до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 8 – 10 градусів зі знаком “плюс”.
По області вночі заморозки будуть ще сильнішими – до -5 градусів, вдень – від 7 до 12 тепла.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 11 жовтня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не очікуються.".