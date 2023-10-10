Нічні заморозки тривають: погода в Харкові та області на 11 жовтня

У середу, 11 жовтня, у Харкові та області – мінлива хмарність, опади не очікуються.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі прогнозуються сильні заморозки – до -2 градусів, вдень стовпчики термометрів показуватимуть 8 – 10 градусів зі знаком “плюс”.

По області вночі заморозки будуть ще сильнішими – до -5 градусів, вдень – від 7 до 12 тепла.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.