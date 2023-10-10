Ночные заморозки продолжаются: погода в Харькове и области на 11 октября

В среду, 11 октября, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не ожидаются.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью прогнозируются сильные заморозки — до -2 градусов, днем столбики термометров будут показывать 8 — 10 градусов со знаком «плюс».

По области ночью заморозки будут еще сильнее — до -5 градусов, днем — от 7 до 12 градусов тепла.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.