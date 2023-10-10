Live
  • Вт 10.10.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.55
  • EUR 38.48
    • 🟢

Ночные заморозки продолжаются: погода в Харькове и области на 11 октября

Общество 21:54   10.10.2023
Елена Нагорная
Ночные заморозки продолжаются: погода в Харькове и области на 11 октября Фото: Василий Голосный

В среду, 11 октября, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не ожидаются.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью прогнозируются сильные заморозки — до -2 градусов, днем столбики термометров будут показывать 8 — 10 градусов со знаком «плюс».

По области ночью заморозки будут еще сильнее — до -5 градусов, днем — от 7 до 12 градусов тепла.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

Читайте также: В Харькове прошел первый снег (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Авто разорвало: двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Харьковом (фото)
Авто разорвало: двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Харьковом (фото)
10.10.2023, 21:02
25-летняя израильтянка спасла от террористов ХАМАС целый поселок
25-летняя израильтянка спасла от террористов ХАМАС целый поселок
10.10.2023, 18:48
Ночные заморозки продолжаются: погода в Харькове и области на 11 октября
Ночные заморозки продолжаются: погода в Харькове и области на 11 октября
10.10.2023, 21:54
В Харькове прошел первый снег (видео)
В Харькове прошел первый снег (видео)
10.10.2023, 15:14
На взятке в Харькове попался чиновник Государственной исполнительной службы
На взятке в Харькове попался чиновник Государственной исполнительной службы
10.10.2023, 14:53
Известно ли что-то о наводчике удара по Грозе на Харьковщине: данные полиции
Известно ли что-то о наводчике удара по Грозе на Харьковщине: данные полиции
10.10.2023, 23:10

Новости по теме:

13:43
В понедельник на Харьковщине — шквалы: жителей предупреждают об опасности
10:53
Метеорологическая осень на Харьковщину еще не пришла — синоптики
21:11
Постепенно холодает: прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю
08:04
Штормовое предупреждение: сегодня в Харькове и области — грозы
12:24
Какой будет погода в Харькове и области в начале следующей недели

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ночные заморозки продолжаются: погода в Харькове и области на 11 октября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 21:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 11 октября, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не ожидаются.".