Ночные заморозки продолжаются: погода в Харькове и области на 11 октября
Фото: Василий Голосный
В среду, 11 октября, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не ожидаются.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью прогнозируются сильные заморозки — до -2 градусов, днем столбики термометров будут показывать 8 — 10 градусов со знаком «плюс».
По области ночью заморозки будут еще сильнее — до -5 градусов, днем — от 7 до 12 градусов тепла.
Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 21:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 11 октября, в Харькове и области — переменная облачность, осадки не ожидаются.".