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На Харківщині зареєстрували три онлайн-медіа

Суспільство 10:13   13.10.2023
Оксана Горун
На Харківщині зареєстрували три онлайн-медіа

Дані про реєстрацію ЗМІ на Харківщині повідомила представниця Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ірина Панченко.

Після набуття чинності новим законом України “Про медіа” (31 березня 2023 р.) у Харківській області зареєструвалися 19 друкованих та три онлайн-медіа. Для онлайн-медіа така реєстрація є добровільною.

“У воєнний час знову зростає потреба людей не лише у цифрових продуктах, а й у друкованому слові, – пояснює раптовий сплеск реєстрації газет представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Харківській області. – Наприклад, друковані видання зараз користуються підвищеним попитом як у жителів деокупованих територій, так і у військових”.

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Реєстрація для друкованих медіа – обов’язкова. Пройти її ЗМІ мають протягом року після набуття чинності новим законом.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 10:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані про реєстрацію ЗМІ на Харківщині повідомила представниця Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ірина Панченко".