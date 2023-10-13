На Харківщині зареєстрували три онлайн-медіа

Дані про реєстрацію ЗМІ на Харківщині повідомила представниця Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ірина Панченко.

Після набуття чинності новим законом України “Про медіа” (31 березня 2023 р.) у Харківській області зареєструвалися 19 друкованих та три онлайн-медіа. Для онлайн-медіа така реєстрація є добровільною.

“У воєнний час знову зростає потреба людей не лише у цифрових продуктах, а й у друкованому слові, – пояснює раптовий сплеск реєстрації газет представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Харківській області. – Наприклад, друковані видання зараз користуються підвищеним попитом як у жителів деокупованих територій, так і у військових”.

Реєстрація для друкованих медіа – обов’язкова. Пройти її ЗМІ мають протягом року після набуття чинності новим законом.