На Харьковщине зарегистрировали три онлайн-медиа

Данные о регистрации СМИ на Харьковщине сообщила представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ирина Панченко.

После вступления в силу нового закона Украины «О медиа» (31 марта 2023) в Харьковской области зарегистрировались 19 печатных и 3 онлайн- медиа. Для онлайн-медиа такая регистрация является добровольной.

«В военное время снова растет потребность людей не только в цифровых продуктах, но и в печатном слове, — объясняет внезапный всплеск регистрации газет представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Харьковской области. — Печатные издания сейчас пользуются повышенным спросом как у жителей деоккупированных территорий, так и у военных».

Регистрация для печатных медиа — обязательная. Пройти ее СМИ должны в течение года после вступления в силу нового закона.