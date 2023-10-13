На Харьковщине зарегистрировали три онлайн-медиа
Данные о регистрации СМИ на Харьковщине сообщила представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ирина Панченко.
После вступления в силу нового закона Украины «О медиа» (31 марта 2023) в Харьковской области зарегистрировались 19 печатных и 3 онлайн- медиа. Для онлайн-медиа такая регистрация является добровольной.
«В военное время снова растет потребность людей не только в цифровых продуктах, но и в печатном слове, — объясняет внезапный всплеск регистрации газет представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Харьковской области. — Печатные издания сейчас пользуются повышенным спросом как у жителей деоккупированных территорий, так и у военных».
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Регистрация для печатных медиа — обязательная. Пройти ее СМИ должны в течение года после вступления в силу нового закона.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные о регистрации СМИ на Харьковщине сообщила представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ирина Панченко".