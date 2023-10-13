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На Харьковщине зарегистрировали три онлайн-медиа

Общество 10:13   13.10.2023
Оксана Горун
На Харьковщине зарегистрировали три онлайн-медиа

Данные о регистрации СМИ на Харьковщине сообщила представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ирина Панченко.

После вступления в силу нового закона Украины «О медиа» (31 марта 2023) в Харьковской области зарегистрировались 19 печатных и 3 онлайн- медиа. Для онлайн-медиа такая регистрация является добровольной.

«В военное время снова растет потребность людей не только в цифровых продуктах, но и в печатном слове, — объясняет внезапный всплеск регистрации газет представитель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в Харьковской области. — Печатные издания сейчас пользуются повышенным спросом как у жителей деоккупированных территорий, так и у военных».

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Регистрация для печатных медиа — обязательная. Пройти ее СМИ должны в течение года после вступления в силу нового закона.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 10:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные о регистрации СМИ на Харьковщине сообщила представитель Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ирина Панченко".