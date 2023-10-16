США зможуть підтримувати Україну та Ізраїль одночасно – Байден

Президент США Джо Баден дав інтерв’ю програмі “60 хвилин” на телеканалі “CBS”. Воно було присвячене одночасно двом війнам терористів проти цивілізації: РФ проти України та ХАМАС проти Ізраїлю.

Президент Байден спростував інформаційні вкиди щодо того, що підтримка США Ізраїлю у війні з ХАМАС позбавить військової допомоги Україну.

“Заради Бога, ми – Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії – не у світі, а в історії світу, – цитує слова Байдена The Hill. – Ми можемо подбати про обидві ці проблеми та зберегти нашу загальну міжнародну оборону“.

Також Байден висловив думки щодо цілей Ізраїлю у війні з ХАМАС. На думку президента США, терористична організація має бути повністю знищена. При цьому він наголосив, що ізраїльська окупація сектору Газа буде великою помилкою.

“Радикали ХАМАС не представляють весь палестинський народ. І я думаю, буде помилкою з боку Ізраїлю знову окупувати Газу. Але зайти та вибити екстремістів “Хезболли” на півночі та ХАМАС на півдні необхідно”, – наголосив він.

Байден також акцентував, що обидва військові конфлікти – в Україні та Ізраїлі – “переважно” стосуються безпеки американського народу.

“В Україні однією з моїх цілей було запобігти [Путіну], який сам вчинив воєнні злочини, який зміг окупувати незалежну країну, яка межує з союзниками по НАТО і знаходиться на російському кордоні. Уявіть, що було б зараз, якби він зміг досягти успіху. Ви коли-небудь знали велику війну в Європі, в яку ми не втягнулися? Ми не хочемо, щоб це сталося “, – пояснив президент США.

Нагадаємо, після вилучення коштів для надання військової допомоги Україні з тимчасового бюджету США президент Байден заявив, що Україна може розраховувати на підтримку США, і Білий дім такої підтримки доб’ється. На думку аналітиків, президент США пов’язав свою передвиборчу кампанію із питанням надання підтримки Україні. А отже – не відступить. На цей час Білий дім розглядає варіант об’єднати допомогу для України та Ізраїлю в один пакет, щоб позбавити “трампістів” можливості відмовитись виносити його на голосування.