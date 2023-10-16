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США зможуть підтримувати Україну та Ізраїль одночасно – Байден

Політика 10:36   16.10.2023
Оксана Горун
США зможуть підтримувати Україну та Ізраїль одночасно – Байден Фото: скріншот

Президент США Джо Баден дав інтерв’ю програмі “60 хвилин” на телеканалі “CBS”. Воно було присвячене одночасно двом війнам терористів проти цивілізації: РФ проти України та ХАМАС проти Ізраїлю. 

Президент Байден спростував інформаційні вкиди щодо того, що підтримка США Ізраїлю у війні з ХАМАС позбавить військової допомоги Україну.

“Заради Бога, ми – Сполучені Штати Америки, наймогутніша нація в історії – не у світі, а в історії світу, – цитує слова Байдена The Hill. – Ми можемо подбати про обидві ці проблеми та зберегти нашу загальну міжнародну оборону“.

Також Байден висловив думки щодо цілей Ізраїлю у війні з ХАМАС. На думку президента США, терористична організація має бути повністю знищена. При цьому він наголосив, що ізраїльська окупація сектору Газа буде великою помилкою.

“Радикали ХАМАС не представляють весь палестинський народ. І я думаю, буде помилкою з боку Ізраїлю знову окупувати Газу. Але зайти та вибити екстремістів “Хезболли” на півночі та ХАМАС на півдні необхідно”, – наголосив він.

Байден також акцентував, що обидва військові конфлікти – в Україні та Ізраїлі – “переважно” стосуються безпеки американського народу.

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“В Україні однією з моїх цілей було запобігти [Путіну], який сам вчинив воєнні злочини, який зміг окупувати незалежну країну, яка межує з союзниками по НАТО і знаходиться на російському кордоні. Уявіть, що було б зараз, якби він зміг досягти успіху. Ви коли-небудь знали велику війну в Європі, в яку ми не втягнулися? Ми не хочемо, щоб це сталося “, – пояснив президент США.

Нагадаємо, після вилучення коштів для надання військової допомоги Україні з тимчасового бюджету США президент Байден заявив, що Україна може розраховувати на підтримку США, і Білий дім такої підтримки доб’ється. На думку аналітиків, президент США пов’язав свою передвиборчу кампанію із питанням надання підтримки Україні. А отже – не відступить. На цей час Білий дім розглядає варіант об’єднати допомогу для України та Ізраїлю в один пакет, щоб позбавити “трампістів” можливості відмовитись виносити його на голосування.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 10:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент США Джо Баден дав інтерв’ю програмі “60 хвилин” на телеканалі “CBS”. Воно було присвячене одночасно двом війнам терористів проти цивілізації: РФ проти України та ХАМАС проти Ізраїлю".