США смогут поддерживать Украину и Израиль одновременно — Байден

Президент США Джо Баден дал интервью программе «60 minutes» на телеканале «CBS». Оно было посвящено одновременно двум войнам террористов против цивилизации: РФ против Украины и ХАМАС против Израиля.

Президент Байден опроверг информационные вбросы о том, что поддержка США Израиля в войне с ХАМАС лишит военной помощи Украину.

«Ради Бога, мы — Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории — не в мире, а в истории мира, — цитирует слова Байдена The Hill. — Мы можем позаботиться об обеих этих проблемах, и сохранить нашу общую международную оборону».

Также Байден высказал мнения о целях Израиля в войне с ХАМАС. По мнению президента США, террористическая организация должна быть полностью уничтожена. При этом отметил, что израильская оккупация сектора Газа будет большой ошибкой.

«Радикалы ХАМАС не представляют весь палестинский народ. И я думаю, будет ошибкой со стороны Израиля снова оккупировать Газу. Но зайти и выбить экстремистов «Хезболлы» на севере и ХАМАС на юге необходимо», — подчеркнул он.

Байден также акцентировал, что оба военных конфликта — в Украине и Израиле — «в подавляющем большинстве» касаются безопасности американского народа.

«В Украине одной из моих целей было предотвратить то, чтобы [Путин], сам совершивший военные преступления, не смог оккупировать независимую страну, граничащую с союзниками по НАТО и находящуюся на границе с Россией. Представьте себе, что было бы сейчас, если бы ему это удалось. Знаете ли вы какую-либо великую войну в Европе, в которую мы не были бы вовлечены? Мы не хотим, чтобы это произошло», — пояснил президент США.

Напомним, после исключения средств для оказания военной помощи Украине из временного бюджета США президент Байден заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США, и Белый дом такой поддержки добьется. По мнению аналитиков, президент США связал свою предвыборную кампанию с вопросом оказания поддержки Украине. А значит — не отступит. На данный момент Белый дом рассматривает вариант объединить помощь для Украины и Израиля в один пакет, чтобы лишить «трампистов» возможности отказаться выносить его на голосование.