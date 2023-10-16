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США смогут поддерживать Украину и Израиль одновременно — Байден

Мир 10:36   16.10.2023
Оксана Горун
США смогут поддерживать Украину и Израиль одновременно — Байден Фото: скриншот

Президент США Джо Баден дал интервью программе «60 minutes» на телеканале «CBS». Оно было посвящено одновременно двум войнам террористов против цивилизации: РФ против Украины и ХАМАС против Израиля. 

Президент Байден опроверг информационные вбросы о том, что поддержка США Израиля в войне с ХАМАС лишит военной помощи Украину.

«Ради Бога, мы — Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории — не в мире, а в истории мира, — цитирует слова Байдена The Hill. — Мы можем позаботиться об обеих этих проблемах, и сохранить нашу общую международную оборону».

Также Байден высказал мнения о целях Израиля в войне с ХАМАС. По мнению президента США, террористическая организация должна быть полностью уничтожена. При этом отметил, что израильская оккупация сектора Газа будет большой ошибкой.

«Радикалы ХАМАС не представляют весь палестинский народ. И я думаю, будет ошибкой со стороны Израиля снова оккупировать Газу. Но зайти и выбить экстремистов «Хезболлы» на севере и ХАМАС на юге необходимо», — подчеркнул он.

Байден также акцентировал, что оба военных конфликта — в Украине и Израиле — «в подавляющем большинстве» касаются безопасности американского народа.

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«В Украине одной из моих целей было предотвратить то, чтобы [Путин], сам совершивший военные преступления, не смог оккупировать независимую страну, граничащую с союзниками по НАТО и находящуюся на границе с Россией. Представьте себе, что было бы сейчас, если бы ему это удалось. Знаете ли вы какую-либо великую войну в Европе, в которую мы не были бы вовлечены? Мы не хотим, чтобы это произошло», — пояснил президент США.

Напомним, после исключения средств для оказания военной помощи Украине из временного бюджета США президент Байден заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США, и Белый дом такой поддержки добьется. По мнению аналитиков, президент США связал свою предвыборную кампанию с вопросом оказания поддержки Украине. А значит — не отступит. На данный момент Белый дом рассматривает вариант объединить помощь для Украины и Израиля в один пакет, чтобы лишить «трампистов» возможности отказаться выносить его на голосование.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 10:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Джо Баден дал интервью программе «60 minutes» на телеканале «CBS». Оно было посвящено одновременно двум войнам террористов против цивилизации: РФ против Украины и ХАМАС против Израиля".