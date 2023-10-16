США смогут поддерживать Украину и Израиль одновременно — Байден
Президент США Джо Баден дал интервью программе «60 minutes» на телеканале «CBS». Оно было посвящено одновременно двум войнам террористов против цивилизации: РФ против Украины и ХАМАС против Израиля.
Президент Байден опроверг информационные вбросы о том, что поддержка США Израиля в войне с ХАМАС лишит военной помощи Украину.
«Ради Бога, мы — Соединенные Штаты Америки, самая могущественная нация в истории — не в мире, а в истории мира, — цитирует слова Байдена The Hill. — Мы можем позаботиться об обеих этих проблемах, и сохранить нашу общую международную оборону».
Также Байден высказал мнения о целях Израиля в войне с ХАМАС. По мнению президента США, террористическая организация должна быть полностью уничтожена. При этом отметил, что израильская оккупация сектора Газа будет большой ошибкой.
«Радикалы ХАМАС не представляют весь палестинский народ. И я думаю, будет ошибкой со стороны Израиля снова оккупировать Газу. Но зайти и выбить экстремистов «Хезболлы» на севере и ХАМАС на юге необходимо», — подчеркнул он.
Байден также акцентировал, что оба военных конфликта — в Украине и Израиле — «в подавляющем большинстве» касаются безопасности американского народа.
Читайте также: «Они нам такие же враги как ХАМАС» — у фанатов РФ в Израиле открылись глаза
«В Украине одной из моих целей было предотвратить то, чтобы [Путин], сам совершивший военные преступления, не смог оккупировать независимую страну, граничащую с союзниками по НАТО и находящуюся на границе с Россией. Представьте себе, что было бы сейчас, если бы ему это удалось. Знаете ли вы какую-либо великую войну в Европе, в которую мы не были бы вовлечены? Мы не хотим, чтобы это произошло», — пояснил президент США.
Напомним, после исключения средств для оказания военной помощи Украине из временного бюджета США президент Байден заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку США, и Белый дом такой поддержки добьется. По мнению аналитиков, президент США связал свою предвыборную кампанию с вопросом оказания поддержки Украине. А значит — не отступит. На данный момент Белый дом рассматривает вариант объединить помощь для Украины и Израиля в один пакет, чтобы лишить «трампистов» возможности отказаться выносить его на голосование.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: байден, война, Израиль, помощь, сша, хамас;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «США смогут поддерживать Украину и Израиль одновременно — Байден»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент США Джо Баден дал интервью программе «60 minutes» на телеканале «CBS». Оно было посвящено одновременно двум войнам террористов против цивилизации: РФ против Украины и ХАМАС против Израиля".