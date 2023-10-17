На ремонті доріг Харківщини вкрали 2,3 млн грн. Судитимуть підрядника
Обвинувальний акт щодо директора підприємства, якому інкримінують заволодіння 2,3 мільйона гривень на ремонті доріг Харківської області, передали до Дзержинського райсуду Харкова.
У 2018 році держпідприємство та ТОВ уклали договори на поточний середній ремонт доріг Моначинівка – Прилютове, Вільшана – Новоєгорівка та Тавільжанка – Петропавлівка, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
“Директор ТОВ вирішив, що бюджетні кошти мають піти йому в кишеню. Він організував виконання робіт із використанням меншої кількості асфальтобетонної суміші, ніж було необхідно. В офіційні документи службовець забезпечив внесення відомостей про те, що нібито все зроблено відповідно до умов договору“, – розповіли у відомстві.
На рахунок підприємства надійшло понад 2,3 мільйона гривень бюджетних коштів за роботи, які фактично не були виконані. Це підтвердили судові будівельно-технічні експертизи, наголошують у прокуратурі.
Директора фірми обвинувачують за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великому розмірі (ч. ч. 3, 5. ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України).
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обвинувальний акт щодо директора підприємства, якому інкримінують заволодіння 2,3 мільйона гривень на ремонті доріг Харківської області, передали до Дзержинського райсуду Харкова.".