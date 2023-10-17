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На ремонті доріг Харківщини вкрали 2,3 млн грн. Судитимуть підрядника

Суспільство 22:19   17.10.2023
Олена Нагорна
На ремонті доріг Харківщини вкрали 2,3 млн грн. Судитимуть підрядника

Обвинувальний акт щодо директора підприємства, якому інкримінують заволодіння 2,3 мільйона гривень на ремонті доріг Харківської області, передали до Дзержинського райсуду Харкова.

У 2018 році держпідприємство та ТОВ уклали договори на поточний середній ремонт доріг Моначинівка – Прилютове, Вільшана – Новоєгорівка та Тавільжанка – Петропавлівка, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Директор ТОВ вирішив, що бюджетні кошти мають піти йому в кишеню. Він організував виконання робіт із використанням меншої кількості асфальтобетонної суміші, ніж було необхідно. В офіційні документи службовець забезпечив внесення відомостей про те, що нібито все зроблено відповідно до умов договору“, – розповіли у відомстві.

На рахунок підприємства надійшло понад 2,3 мільйона гривень бюджетних коштів за роботи, які фактично не були виконані. Це підтвердили судові будівельно-технічні експертизи, наголошують у прокуратурі.

Директора фірми обвинувачують за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, в особливо великому розмірі (ч. ч. 3, 5. ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України). 

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 22:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обвинувальний акт щодо директора підприємства, якому інкримінують заволодіння 2,3 мільйона гривень на ремонті доріг Харківської області, передали до Дзержинського райсуду Харкова.".