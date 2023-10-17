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На ремонте дорог Харьковщины украли 2,3 млн грн. Будут судить подрядчика

Общество 22:19   17.10.2023
Елена Нагорная
На ремонте дорог Харьковщины украли 2,3 млн грн. Будут судить подрядчика Фото: Харьковская облпрокуратура

Обвинительный акт в отношении директора предприятия, которому инкриминируют завладение 2,3 миллиона гривен на ремонте дорог Харьковской области, передали в Дзержинский райсуд Харькова.

В 2018 году госпредприятие и ООО заключили договоры на текущий средний ремонт дорог Моначиновка — Прилютово, Ольшана — Новоегоровка и Таволжанка — Петропавловка, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Директор ООО решил, что бюджетные средства должны пойти ему в карман. Он организовал выполнение работ с использованием меньшего количества асфальтобетонной смеси, чем было необходимо. В официальные документы служащий обеспечил внесение сведений о том, что якобы все сделано в соответствии с условиями договора», — рассказали в ведомстве.

На счет предприятия поступило более 2,3 миллиона гривен бюджетных средств за работы, которые фактически выполнены не были. Это подтвердили судебные строительно-технические экспертизы, отмечают в прокуратуре.

Директора фирмы обвиняют по фактам завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным повторно, в особо крупном размере (ч. ч. 3, 5. ст. 191, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 22:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обвинительный акт в отношении директора предприятия, которому инкриминируют завладение 2,3 миллиона гривен на ремонте дорог Харьковской области, передали в Дзержинский райсуд Харькова.".