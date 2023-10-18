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Пожежу в харківському супермаркеті ліквідували – ДСНС

Події 20:36   18.10.2023
Оксана Горун
Пожежу в харківському супермаркеті ліквідували – ДСНС

ДСНС України повідомила, що вогонь у супермаркеті “Клас” повністю загасили.

“О 20:09 пожежу ліквідовано”, – повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники боролися з вогнем у супермаркеті біля станції метро “Індустріальна” увечері 18 жовтня. Про НП їм повідомили о 18:17.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв. м та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв. м. Надзвичайники евакуювали 30 осіб“, – поінформували рятувальники.

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Постраждалих через пожежу немає. Її причину встановлюють.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 20:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС України повідомила, що вогонь у супермаркеті “Клас” повністю загасили".