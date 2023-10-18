Пожежу в харківському супермаркеті ліквідували – ДСНС

ДСНС України повідомила, що вогонь у супермаркеті “Клас” повністю загасили.

“О 20:09 пожежу ліквідовано”, – повідомила пресслужба ДСНС.

Рятувальники боролися з вогнем у супермаркеті біля станції метро “Індустріальна” увечері 18 жовтня. Про НП їм повідомили о 18:17.

“По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв. м та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв. м. Надзвичайники евакуювали 30 осіб“, – поінформували рятувальники.

Постраждалих через пожежу немає. Її причину встановлюють.