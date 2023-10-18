Пожежу в харківському супермаркеті ліквідували – ДСНС
ДСНС України повідомила, що вогонь у супермаркеті “Клас” повністю загасили.
“О 20:09 пожежу ліквідовано”, – повідомила пресслужба ДСНС.
Рятувальники боролися з вогнем у супермаркеті біля станції метро “Індустріальна” увечері 18 жовтня. Про НП їм повідомили о 18:17.
“По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв. м та дах триповерхової будівлі на площі, орієнтовно 200 кв. м. Надзвичайники евакуювали 30 осіб“, – поінформували рятувальники.
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Постраждалих через пожежу немає. Її причину встановлюють.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожар, супермаркет;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 20:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС України повідомила, що вогонь у супермаркеті “Клас” повністю загасили".