Пожар в харьковском супермаркете ликвидировали — ГСЧС

ГСЧС Украины сообщила, что огонь в супермаркете «Класс» полностью потушили.

«В 20:09 пожар ликвидирован», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожарные боролись с огнем в супермаркете у станции метро «Индустриальная» вечером 18 октября. О ЧП им сообщили в 18:17.

«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв. и крыша трехэтажного здания на площади ориентировочно 200 кв. м. Чрезвычайники эвакуировали 30 человек», — проинформировали спасатели.

Пострадавших из-за пожара нет. Его причину устанавливают.