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Пожар в харьковском супермаркете ликвидировали — ГСЧС

Происшествия 20:36   18.10.2023
Оксана Горун
Пожар в харьковском супермаркете ликвидировали — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

ГСЧС Украины сообщила, что огонь в супермаркете «Класс» полностью потушили.

«В 20:09 пожар ликвидирован», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Пожарные боролись с огнем в супермаркете у станции метро «Индустриальная» вечером 18 октября. О ЧП им сообщили в 18:17.

«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв. и крыша трехэтажного здания на площади ориентировочно 200 кв. м. Чрезвычайники эвакуировали 30 человек», — проинформировали спасатели.

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Пострадавших из-за пожара нет. Его причину устанавливают.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 20:36;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины сообщила, что огонь в супермаркете «Класс» полностью потушили".