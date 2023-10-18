Пожар в харьковском супермаркете ликвидировали — ГСЧС
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
ГСЧС Украины сообщила, что огонь в супермаркете «Класс» полностью потушили.
«В 20:09 пожар ликвидирован», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
Пожарные боролись с огнем в супермаркете у станции метро «Индустриальная» вечером 18 октября. О ЧП им сообщили в 18:17.
«По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит облицовка стены на площади 100 кв. и крыша трехэтажного здания на площади ориентировочно 200 кв. м. Чрезвычайники эвакуировали 30 человек», — проинформировали спасатели.
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Пострадавших из-за пожара нет. Его причину устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожар, супермаркет;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 20:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГСЧС Украины сообщила, что огонь в супермаркете «Класс» полностью потушили".