Пожежу в супермаркеті в Харкові гасили 70 рятувальників (відео)
На місце пожежі в Харкові виїхали 11 відділень на автоцистернах та ще п’ять – на автодрабинах, розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
До процесу залучили 70 рятувальників.
“Рятувальниками з другого поверху даного супермаркету було евакуйовано 30 осіб. Ще до прибуття підрозділів ДСНС співробітники та охорона супермаркету евакуювали основну частину відвідувачів із першого поверху супермаркету та частково з другого“, – зазначив Василенко.
Вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів – зовнішню обшивку будівлі та частково дах. Близько 19:00 пожежу локалізували та за годину повністю загасили.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожар, супермаркет;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 22:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місце пожежі в Харкові виїхали 11 відділень на автоцистернах та ще п’ять – на автодрабинах, розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко".