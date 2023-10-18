Пожежу в супермаркеті в Харкові гасили 70 рятувальників (відео)

На місце пожежі в Харкові виїхали 11 відділень на автоцистернах та ще п’ять – на автодрабинах, розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

До процесу залучили 70 рятувальників.

“Рятувальниками з другого поверху даного супермаркету було евакуйовано 30 осіб. Ще до прибуття підрозділів ДСНС співробітники та охорона супермаркету евакуювали основну частину відвідувачів із першого поверху супермаркету та частково з другого“, – зазначив Василенко.

Вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів – зовнішню обшивку будівлі та частково дах. Близько 19:00 пожежу локалізували та за годину повністю загасили.