Пожар в супермаркете в Харькове тушили 70 спасателей (видео)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
На место пожара в Харькове выехали 11 отделений на автоцистернах и еще пять — на автолестницах, рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
В процессе задействовали 70 спасателей.
«Спасателями со второго этажа данного супермаркета были эвакуированы 30 человек. Еще до прибытия подразделений ГСЧС сотрудники и охрана супермаркета эвакуировали основную часть посетителей с первого этажа супермаркета и частично со второго», — отметил Василенко.
Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров — внешнюю обшивку здания и частично крышу. Около 19:00 пожар локализовали и за час полностью потушили.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожар, супермаркет;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 22:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На место пожара в Харькове выехали 11 отделений на автоцистернах и еще пять — на автолестницах, рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко".