Пожар в супермаркете в Харькове тушили 70 спасателей (видео)

На место пожара в Харькове выехали 11 отделений на автоцистернах и еще пять — на автолестницах, рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

В процессе задействовали 70 спасателей.

«Спасателями со второго этажа данного супермаркета были эвакуированы 30 человек. Еще до прибытия подразделений ГСЧС сотрудники и охрана супермаркета эвакуировали основную часть посетителей с первого этажа супермаркета и частично со второго», — отметил Василенко.

Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров — внешнюю обшивку здания и частично крышу. Около 19:00 пожар локализовали и за час полностью потушили.