Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

Пожар в супермаркете в Харькове тушили 70 спасателей (видео)

Происшествия 22:49   18.10.2023
Оксана Горун
Пожар в супермаркете в Харькове тушили 70 спасателей (видео) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

На место пожара в Харькове выехали 11 отделений на автоцистернах и еще пять — на автолестницах, рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

В процессе задействовали 70 спасателей.

«Спасателями со второго этажа данного супермаркета были эвакуированы 30 человек. Еще до прибытия подразделений ГСЧС сотрудники и охрана супермаркета эвакуировали основную часть посетителей с первого этажа супермаркета и частично со второго», — отметил Василенко.

Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров — внешнюю обшивку здания и частично крышу. Около 19:00 пожар локализовали и за час полностью потушили.

Читайте также: В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)
В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)
18.10.2023, 19:28
Как спасали пострадавшую от ракетного удара по Харькову 18 октября (видео)
Как спасали пострадавшую от ракетного удара по Харькову 18 октября (видео)
18.10.2023, 22:20
Ракетный удар по Харькову и 10 атак под Купянском — данные Генштаба ВСУ
Ракетный удар по Харькову и 10 атак под Купянском — данные Генштаба ВСУ
18.10.2023, 19:45
Утренний ракетный удар по Харькову: фото с места «прилета» — прокуратура
Утренний ракетный удар по Харькову: фото с места «прилета» — прокуратура
18.10.2023, 15:45
В Харькове потеплеет: прогноз погоды на 19 октября
В Харькове потеплеет: прогноз погоды на 19 октября
18.10.2023, 20:02
В Харькове ищут женщину, пропавшую два дня назад (фото, приметы)
В Харькове ищут женщину, пропавшую два дня назад (фото, приметы)
18.10.2023, 23:03

Новости по теме:

20:36
Пожар в харьковском супермаркете ликвидировали — ГСЧС
19:28
В Харькове горит супермаркет: эвакуировали 30 человек (видео)
08:55
В Харькове женщина погибла в собственном доме
20:56
Специальную машину для разминирования на Харьковщине повредили две мины (фото)
18:29
Проводил полевые работы. На Харьковщине погиб тракторист (фото)

Вы читали новость: «Пожар в супермаркете в Харькове тушили 70 спасателей (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 22:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На место пожара в Харькове выехали 11 отделений на автоцистернах и еще пять — на автолестницах, рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко".