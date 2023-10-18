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Росіяни вбили цілу родину на Харківщині: знайшли тіло сина

Події 17:16   18.10.2023
Оксана Горун
Росіяни вбили цілу родину на Харківщині: знайшли тіло сина

Через удар керованої авіабомбою по селу Дружелюбівка на Харківщині загинули троє: тіла подружньої пари виявили практично відразу після обстрілу, тіло їхнього сина знайшли сьогодні, 18 жовтня.

“15 жовтня близько 2:00 ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району.  54-річна жінка та її 57-річний чоловік загинули. На жаль, сьогодні рятувальники виявили тіло третьої жертви російської збройної агресії. Це 32-річний чоловік – син загиблих”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Подробиці про загиблих земляків повідомили у Борівській селищній раді.

“Під завалами рятувальники виявили тіло Віктора Вікторовича Давидюка, 1992 року народження, сина загиблих тієї ж ночі Віктора та Алли Давидюк. Віктор приїхав до батьків напередодні, щоб допомогти по господарству”, – поділилися у селищній раді.

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Там зазначили, що у вбитого росіянами Віктора Давидюка залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 17:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удар керованої авіабомбою по селу Дружелюбівка на Харківщині загинули троє: тіла подружньої пари виявили практично відразу після обстрілу, тіло їхнього сина знайшли сьогодні, 18 жовтня".