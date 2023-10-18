Россияне убили целую семью на Харьковщине: обнаружили тело сына
Из-за удара управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка на Харьковщине погибли трое: тела супружеской пары обнаружили практически сразу после обстрела, тело их сына нашли сегодня, 18 октября.
«15 октября около 2:00 враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. 54-летняя женщина и ее 57-летний муж погибли. К сожалению, сегодня спасатели обнаружили тело третьей жертвы российской вооруженной агрессии. Это 32-летний мужчина – сын погибших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Подробности о погибших земляках сообщили в Боровском поссовете.
«Под завалами спасатели обнаружили тело Виктора Викторовича Давидюка, 1992 года рождения, сына погибших в ту же ночь Виктора и Аллы Давидюк. Виктор приехал к родителям накануне, чтобы помочь по хозяйству», — поделились в поссовете.
Читайте также: Днем враг обстрелял приграничное село на Харьковщине (фото)
Там отметили, что у убитого россиянами Виктора Давидюка остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомба, Боровская громада, обстрелы, погибшие, прокуратура, семья;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне убили целую семью на Харьковщине: обнаружили тело сына»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 17:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за удара управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка на Харьковщине погибли трое: тела супружеской пары обнаружили практически сразу после обстрела, тело их сына нашли сегодня, 18 октября".