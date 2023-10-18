Россияне убили целую семью на Харьковщине: обнаружили тело сына

Из-за удара управляемой авиабомбой по селу Дружелюбовка на Харьковщине погибли трое: тела супружеской пары обнаружили практически сразу после обстрела, тело их сына нашли сегодня, 18 октября.

«15 октября около 2:00 враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района. 54-летняя женщина и ее 57-летний муж погибли. К сожалению, сегодня спасатели обнаружили тело третьей жертвы российской вооруженной агрессии. Это 32-летний мужчина – сын погибших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Подробности о погибших земляках сообщили в Боровском поссовете.

«Под завалами спасатели обнаружили тело Виктора Викторовича Давидюка, 1992 года рождения, сына погибших в ту же ночь Виктора и Аллы Давидюк. Виктор приехал к родителям накануне, чтобы помочь по хозяйству», — поделились в поссовете.

Там отметили, что у убитого россиянами Виктора Давидюка остались жена и двое несовершеннолетних детей.