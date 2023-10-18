У трьох селищах під Харковом о 9 ранку до вечора вимкнуть світло. Адреси

З 9:00 до 17:00 у середу, 18 жовтня, буде відсутнє електропостачання у селищах Покотилівка, Високий та Нова Березівка ​​Харківського району Харківської області.

Світла не буде у зв’язку з виконанням планових ремонтних робіт, повідомили у Височанській селищній раді.