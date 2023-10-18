У трьох селищах під Харковом о 9 ранку до вечора вимкнуть світло. Адреси
З 9:00 до 17:00 у середу, 18 жовтня, буде відсутнє електропостачання у селищах Покотилівка, Високий та Нова Березівка Харківського району Харківської області.
Світла не буде у зв’язку з виконанням планових ремонтних робіт, повідомили у Височанській селищній раді.
1. селище Покотилівка
– вул. Андріївська
б.12; б.14; б.16; б.18; б.18А; б.18Б; б.2/9; б.20; б.20А; б.22; б.24; б.3; б.5; б.7; б.8;
– вул. Культури
б.36; б.38/1; б.38/2; б.42; б.42/1; б.43; б.43/2; б.44; б.45; б.46; б.47; б.48; б.49; б.50; б.51; б.52; б.54; б.55; б.56; б.57; б.572; б.58; б.59; б.60/2; б.62; б.63/15; б.64; б.65; б.66; б.68; б.70; б.71/80; б.72; б.73; б.74; б.75; б.76; б.78; б.80; б.81; б.82; б.84; б.86; б.86/2; б.88; б.90;
б.1; б.1/13; б.1/46; б.11; б.15; б.16; б.20; б.2А; б.3; б.4; б.4/21; б.4/3; б.5; б.7; б.7/33;
– вул. Незалежності б.68/2;
– вул. Поштова б.24; б.26; б.27; б.29;
– пров. Амосова б.10; б.10/2; б.11; б.12/61; б.13; б.15; б.3; б.4; б.5; б.5/2; б.5А; б.6; б.7; б.9;
2. селище Високий
– вул. Бібліотечна
б.18; б.20; б.22; б.24; б.26; б.27; б.28; б.29; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.35; б.36; б.37; б.38; б.39; б.40; б.42; б.43; б.44; б.45; б.46; б.47; б.48; б.49; б.49А; б.50; б.51; б.52; б.53; б.54; б.55; б.56; б.57; б.58; б.59; б.60; б.61; б.62; б.64; б.67;
– вул. Височанський Шлях
б.22; б.24; б.26; б.30; б.33; б.34; б.36; б.37/54; б.37/66; б.38; б.39; б.40; б.42; б.42А;
3. селище Нова Березівка
– вул. Котляревського б.20;
– вул. Ломоносова б.17; б.19; б.20; б.21; б.25/17; б.27; б.28; б.29; б.30; б.31; б.33; б.33/14; б.34; б.35; б.37; б.39; б.40; б.41; б.42; б.48;
– вул. Нагірна б.37; б.39; б.45; б.47; б.49; б.51; б.58; б.60; б.62; б.64; б.66;
– вул. Привітна
б.1; б.10; б.10А; б.11; б.12; б.13/3; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.1А; б.20; б.20/А; б.21; б.22; б.23; б.25; б.27; б.29; б.3; б.31; б.4; б.5; б.7; б.9;
б.15; б.16; б.17/25; б.18; б.20; б.31.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Высокий, новая березовка, покотиловка, свет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 08:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 17:00 у середу, 18 жовтня, буде відсутнє електропостачання у селищах Покотилівка, Високий та Нова Березівка Харківського району Харківської області.".