Зеєв Елькін: частину зброї ХАМАСу передала Росія
Уродженець Харкова та депутат Кнесету Ізраїлю Зеєв Елькін заявив, що частина зброї, яка знаходилася в руках у терористів із Гази, надійшла з РФ.
Про це член партії “Державний табір” говорив в ефірі радіостанції 103FM, повідомляють Новини Ізраїлю.
“Ми знаємо, що терористи ХАМАСу були навчені в Сирії та Лівані “Хезболлою” та іранцями, і, очевидно, між росіянами та іранцями існує дуже тісна співпраця в Сирії”, – повідомив Елькін.
За словами депутата, РФ змінила правила своєї гри, створивши стратегічний альянс із Іраном. І тепер Іран допомагає Росії з війною в Україні, а Москва, упевнений Елькін, допомагає Тегерану та його союзникам на інших фронтах.
“У відносинах з Росією відбуваються дуже складні речі, у тому числі деякі заяви російського президента, що порівнює те, що відбувається в Газі з Другою світовою війною, в тому числі рішення РФ направити заступника міністра закордонних справ РФ на зустріч з лідерами ХАМАС після жахливої різанини жінок і дітей” , – сказав Зеєв Елькін.
Він також додав, що це нагадування тим, хто намагався лавірувати між Москвою та Вашингтоном, хто насправді є союзником Ізраїлю. Депутат упевнений, що слід засудити поведінку Росії.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Зеев Элькин, Израиль, Кнессет, рф, хамас, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 18:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уродженець Харкова та депутат Кнесету Ізраїлю Зеєв Елькін заявив, що частина зброї, яка знаходилася в руках у терористів із Гази, надійшла з РФ.".