Зеев Элькин: часть оружия ХАМАСу передала Россия
Уроженец Харькова и депутат Кнессета Израиля Зеев Элькин заявил, что часть оружия, которое находилось в руках у террористов из Газы, изначально поступила из РФ.
Об этом член партии “Государственный лагерь” говорил в эфире радиостанции 103FM, сообщают Новости Израиля.
“Мы знаем, что террористы ХАМАСа были обучены в Сирии и Ливане «Хезболлой» и иранцами, и, очевидно, между русскими и иранцами существует очень тесное сотрудничество в Сирии”, — сообщил Элькин.
По словам депутата, РФ изменила правила своей игры, создав стратегический альянс с Ираном. И теперь Иран помогает России с войной в Украине, а Москва, уверен Элькин, помогает Тегерану и его союзникам на других фронтах.
“В отношениях с Россией происходят очень сложные вещи, в том числе некоторые заявления российского президента, сравнивающего происходящее в Газе со Второй мировой войной, в том числе решение РФ направить заместителя министра иностранных дел РФ на встречу с лидерами ХАМАСа после ужасной резни женщин и детей”, — сказал Зеев Элькин.
Он также добавил, что это напоминание тем, кто пытался лавировать между Москвой и Вашингтоном, кто на самом деле союзник Израиля. Депутат уверен, что следует осудить поведение России.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Зеев Элькин, Израиль, Кнессет, рф, хамас, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 18:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уроженец Харькова и депутат Кнессета Израиля Зеев Элькин заявил, что часть оружия, которое находилось в руках у террористов из Газы, изначально поступила из РФ.".