Зеев Элькин: часть оружия ХАМАСу передала Россия

Уроженец Харькова и депутат Кнессета Израиля Зеев Элькин заявил, что часть оружия, которое находилось в руках у террористов из Газы, изначально поступила из РФ.

Об этом член партии “Государственный лагерь” говорил в эфире радиостанции 103FM, сообщают Новости Израиля.

“Мы знаем, что террористы ХАМАСа были обучены в Сирии и Ливане «Хезболлой» и иранцами, и, очевидно, между русскими и иранцами существует очень тесное сотрудничество в Сирии”, — сообщил Элькин.

По словам депутата, РФ изменила правила своей игры, создав стратегический альянс с Ираном. И теперь Иран помогает России с войной в Украине, а Москва, уверен Элькин, помогает Тегерану и его союзникам на других фронтах.

“В отношениях с Россией происходят очень сложные вещи, в том числе некоторые заявления российского президента, сравнивающего происходящее в Газе со Второй мировой войной, в том числе решение РФ направить заместителя министра иностранных дел РФ на встречу с лидерами ХАМАСа после ужасной резни женщин и детей”, — сказал Зеев Элькин.

Он также добавил, что это напоминание тем, кто пытался лавировать между Москвой и Вашингтоном, кто на самом деле союзник Израиля. Депутат уверен, что следует осудить поведение России.