Росіяни поширюють фейк. В ХОВА прокоментували SMS, що отримали харків’яни

«Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, зазначеними у цих SMS», – наголосили у Харківській ОВА.

Сьогодні харків’яни масово отримують заклики від росіян надати інформацію про ЗСУ за гроші. У ХОВА прокоментували цей інцидент.

«Увага, росіяни вкотре поширюють фейкову інформацію! Окупанти розсилають SMS із пропозицією інформувати про ЗСУ в обмін на гроші. Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в цих смс! Також наголошуємо, що нікому не можна повідомляти про місця розташування українських воїнів або військової техніки», – заявили в ХОВА.

Також ХОВА закликала дотримуватися інформаційної гігієни і не піддаватися на ворожі провокації.