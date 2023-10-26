Росіяни поширюють фейк. В ХОВА прокоментували SMS, що отримали харків’яни
«Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, зазначеними у цих SMS», – наголосили у Харківській ОВА.
Сьогодні харків’яни масово отримують заклики від росіян надати інформацію про ЗСУ за гроші. У ХОВА прокоментували цей інцидент.
«Увага, росіяни вкотре поширюють фейкову інформацію! Окупанти розсилають SMS із пропозицією інформувати про ЗСУ в обмін на гроші. Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в цих смс! Також наголошуємо, що нікому не можна повідомляти про місця розташування українських воїнів або військової техніки», – заявили в ХОВА.
Також ХОВА закликала дотримуватися інформаційної гігієни і не піддаватися на ворожі провокації.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: деньги, доллар, ЗСУ, информация, россияне, смс, фейк, Харків, харьковчане, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 17:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, зазначеними у цих SMS», – наголосили у Харківській ОВА.".