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Росіяни поширюють фейк. В ХОВА прокоментували SMS, що отримали харків’яни

Суспільство 17:23   26.10.2023
Оксана Якушко
Росіяни поширюють фейк. В ХОВА прокоментували SMS, що отримали харків’яни

«Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, зазначеними у цих SMS», – наголосили у Харківській ОВА.

Сьогодні харків’яни масово отримують заклики від росіян надати інформацію про ЗСУ за гроші. У ХОВА прокоментували цей інцидент.

«Увага, росіяни вкотре поширюють фейкову інформацію! Окупанти розсилають SMS із пропозицією інформувати про ЗСУ в обмін на гроші. Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, вказаними в цих смс! Також наголошуємо, що нікому не можна повідомляти про місця розташування українських воїнів або військової техніки», – заявили в ХОВА.

Також ХОВА закликала дотримуватися інформаційної гігієни і не піддаватися на ворожі провокації.

Читайте також: Харків’яни отримують SMS з пропозицією «обміняти інформацію про ЗСУ на $»

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2023 в 17:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Закликаємо в жодному разі не переходити за посиланнями, зазначеними у цих SMS», – наголосили у Харківській ОВА.".