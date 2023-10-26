Россияне распространяют фейк. В ХОВА пояснили SMS, полученные харьковчанами
«Призываем ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в этих SMS», — подчеркнули в Харьковской ОВА.
Сегодня харьковчане массово получают призыв от россиян предоставить информацию о ВСУ за деньги. В ХОВА прокомментировали этот инцидент.
«Внимание, россияне в очередной раз распространяют фейковую информацию! Оккупанты рассылают SMS с предложением информировать об ВСУ в обмен на деньги. Призываем ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в этих смс! Также подчеркиваем, что никому нельзя сообщать о местонахождении украинских воинов или военной техники», — заявили в ХОВА.
Также ХОВА призвала придерживаться информационной гигиены и не подвергаться враждебным провокациям.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, деньги, доллар, информация, россияне, смс, фейк, Харьков, харьковчане, хова;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 17:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Призываем ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в этих SMS», — подчеркнули в Харьковской ОВА.".