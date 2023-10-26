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Россияне распространяют фейк. В ХОВА пояснили SMS, полученные харьковчанами

Общество 17:23   26.10.2023
Оксана Якушко
Россияне распространяют фейк. В ХОВА пояснили SMS, полученные харьковчанами

«Призываем ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в этих SMS», — подчеркнули в Харьковской ОВА.

Сегодня харьковчане массово получают призыв от россиян предоставить информацию о ВСУ за деньги. В ХОВА прокомментировали этот инцидент.

«Внимание, россияне в очередной раз распространяют фейковую информацию! Оккупанты рассылают SMS с предложением информировать об ВСУ в обмен на деньги. Призываем ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в этих смс! Также подчеркиваем, что никому нельзя сообщать о местонахождении украинских воинов или военной техники», — заявили в ХОВА.

Также ХОВА призвала придерживаться информационной гигиены и не подвергаться враждебным провокациям.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Призываем ни в коем случае не переходить по ссылкам, указанным в этих SMS», — подчеркнули в Харьковской ОВА.".