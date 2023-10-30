Наслідки урагану – Харківобленерго повідомило, де ще немає світла
Вранці 30 жовтня Харківобленерго поінформувало, як іде підключення електрики в регіоні після численних поривів проводів, що сталися в суботу, 28 жовтня.
“На ранок 30 жовтня в Харківській області частково знеструмленим залишається один населений пункт – Козача Лопань. Також є окремі заявки щодо відключень електрики в зонах обслуговування наступних районів електричних мереж: Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівький та Чугуївський”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.
За даними енергетиків, без світла в області залишаються близько 500 абонентів. Ремонтники продовжують працювати.
Читайте також: Сосни падали із жахливим тріском скрізь — блогерка про стихію на Харківщині
Нагадаємо, вранці 29 жовтня, за даними ХОВА, без світла через штормовий вітер залишалися 6500 споживачів у 21 населеному пункті. Також по всій області розпилюють та прибирають повалені вітром дерева та гілки. Особливо масштабні наслідки – в Харкові. За підрахунками комунальників, у місті повалилося понад 400 дерев: майже 300 у дворах та на прибудинкових територіях та ще близько 120 – у пішохідних зонах та парках.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, ветер, свет, ураган, электричество;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Наслідки урагану – Харківобленерго повідомило, де ще немає світла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 30 жовтня Харківобленерго поінформувало, як іде підключення електрики в регіоні після численних поривів проводів, що сталися в суботу, 28 жовтня".