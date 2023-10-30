Наслідки урагану – Харківобленерго повідомило, де ще немає світла

Вранці 30 жовтня Харківобленерго поінформувало, як іде підключення електрики в регіоні після численних поривів проводів, що сталися в суботу, 28 жовтня.

“На ранок 30 жовтня в Харківській області частково знеструмленим залишається один населений пункт – Козача Лопань. Також є окремі заявки щодо відключень електрики в зонах обслуговування наступних районів електричних мереж: Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівький та Чугуївський”, – повідомила пресслужба АТ “Харківобленерго”.

За даними енергетиків, без світла в області залишаються близько 500 абонентів. Ремонтники продовжують працювати.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня, за даними ХОВА, без світла через штормовий вітер залишалися 6500 споживачів у 21 населеному пункті. Також по всій області розпилюють та прибирають повалені вітром дерева та гілки. Особливо масштабні наслідки – в Харкові. За підрахунками комунальників, у місті повалилося понад 400 дерев: майже 300 у дворах та на прибудинкових територіях та ще близько 120 – у пішохідних зонах та парках.