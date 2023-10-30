Последствия урагана — Харьковоблэнерго сообщило, где еще нет света

Утром 30 октября Харьковоблэнерго проинформировало, как идет подключение электричества в регионе после многочисленных порывов проводов, произошедших в субботу, 28 октября.

«К утру 30 октября в Харьковской области частично обесточенным остается один населенный пункт — Казачья Лопань. Также есть отдельные заявки, касающиеся отключения электричества в зонах обслуживания следующих районов электрических сетей: Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский и Чугуевский», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

По данным энергетиков, без света в области остаются около 500 абонентов. Ремонтники продолжают работать.

Напомним, утром 29 октября, по данным ХОВА, без света из-за штормового ветра оставались 6500 потребителей в 21 населенном пункте. Также по всей области распиливают и убирают поваленные ветром деревья и ветки. Особенно масштабные последствия — в Харькове. По подсчетам коммунальщиков, в городе рухнуло более 400 деревьев: почти 300 во дворах и на придомовых территориях и еще около 120 — в пешеходных зонах и парках.