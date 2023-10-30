Live
  • Пн 30.10.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.42
  • EUR 38.38

Последствия урагана — Харьковоблэнерго сообщило, где еще нет света

Общество 10:52   30.10.2023
Оксана Горун
Последствия урагана — Харьковоблэнерго сообщило, где еще нет света Фото: пресс-служба ХОВА

Утром 30 октября Харьковоблэнерго проинформировало, как идет подключение электричества в регионе после многочисленных порывов проводов, произошедших в субботу, 28 октября.

«К утру 30 октября в Харьковской области частично обесточенным остается один населенный пункт — Казачья Лопань. Также есть отдельные заявки, касающиеся отключения электричества в зонах обслуживания следующих районов электрических сетей: Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский и Чугуевский», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

По данным энергетиков, без света в области остаются около 500 абонентов. Ремонтники продолжают работать.

Читайте также: Сосны падали с чудовищным треском везде — блогер о стихии на Харьковщине

Напомним, утром 29 октября, по данным ХОВА, без света из-за штормового ветра оставались 6500 потребителей в 21 населенном пункте. Также по всей области распиливают и убирают поваленные ветром деревья и ветки. Особенно масштабные последствия — в Харькове. По подсчетам коммунальщиков, в городе рухнуло более 400 деревьев: почти 300 во дворах и на придомовых территориях и еще около 120 — в пешеходных зонах и парках.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
Военные РФ продолжили штурмы вблизи Синьковки на Харьковщине — Генштаб
30.10.2023, 19:08
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
Атака по терминалу. Стало известно имя умершего от ран работника «Новой почты»
30.10.2023, 16:54
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
«Бабье лето» не отступает. Прогноз погоды в Харькове и области на 31 октября
30.10.2023, 19:35
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
Стоимость восстановления трех домов на Ужвий в Харькове снизили в разы — СМИ
30.10.2023, 19:52
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
Представители ООН побывали на Северной Салтовке: обещают окна и ремонты (фото)
30.10.2023, 18:27
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
Еще 12 детей эвакуировали из «горячего» Купянского района Харьковщины (фото)
30.10.2023, 20:20

Новости по теме:

15:33
Из-за непогоды без света Безлюдовка, Волчанск и несколько сел на Харьковщине
14:36
80% электросети, подстанцию, трансформаторы восстановили энергетики в Прудянке
20:08
В Харькове отремонтировали кабель, питающий операционные института имени Малой
09:32
90% электросетей повреждены: на Харьковщине завершают ремонт в селе у границы
10:04
Обесточены населенные пункты Харьковщины из-за непогоды

Вы читали новость: «Последствия урагана — Харьковоблэнерго сообщило, где еще нет света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 октября Харьковоблэнерго проинформировало, как идет подключение электричества в регионе после многочисленных порывов проводов, произошедших в субботу, 28 октября".