Последствия урагана — Харьковоблэнерго сообщило, где еще нет света
Утром 30 октября Харьковоблэнерго проинформировало, как идет подключение электричества в регионе после многочисленных порывов проводов, произошедших в субботу, 28 октября.
«К утру 30 октября в Харьковской области частично обесточенным остается один населенный пункт — Казачья Лопань. Также есть отдельные заявки, касающиеся отключения электричества в зонах обслуживания следующих районов электрических сетей: Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский и Чугуевский», — сообщила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».
По данным энергетиков, без света в области остаются около 500 абонентов. Ремонтники продолжают работать.
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Напомним, утром 29 октября, по данным ХОВА, без света из-за штормового ветра оставались 6500 потребителей в 21 населенном пункте. Также по всей области распиливают и убирают поваленные ветром деревья и ветки. Особенно масштабные последствия — в Харькове. По подсчетам коммунальщиков, в городе рухнуло более 400 деревьев: почти 300 во дворах и на придомовых территориях и еще около 120 — в пешеходных зонах и парках.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, ветер, отключения, свет, ураган, электричество;
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 10:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 октября Харьковоблэнерго проинформировало, как идет подключение электричества в регионе после многочисленных порывов проводов, произошедших в субботу, 28 октября".