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Підірвав гранату біля будинку в Харкові: рецидивіст проведе у тюрмі 5,5 років

Суспільство 12:42   30.10.2023
Вікторія Яковенко
Підірвав гранату біля будинку в Харкові: рецидивіст проведе у тюрмі 5,5 років

У Харкові отримав вирок раніше судимий чоловік, який під час іспитового строку підірвав гранату біля житлового будинку.

Йдеться про події 12 лютого. Тоді, близько 01:00 на вулиці Таганській зловмисник кинув приведену в дію гранату Ф-1 у бік будинків та розташованих поряд автомобілів, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У результаті вибуху пошкоджені дві машини, припарковані поруч з будинком, їхнім власникам завдано шкоду на суму понад 330 тисяч гривень, додали правоохоронці.

Крім цього, за декілька днів до цієї події чоловіка на вулиці зупинили правоохоронці, які виявили у нього два зіп-пакети з психотропною речовиною PVP — зловмисник планував вжити її трохи пізніше.

«Новий злочин у сфері незаконного обігу психотропів чоловік вчинив протягом року після засудження за цією ж статтею», – зазначили в прокуратурі.

У суді фігурант визнав вину частково. Він пояснив, що не мав наміру підривати гранату, а чека з неї вийнялась випадково, коли чоловік діставав вибуховий пристрій з кишені куртки. Крім того, зловмисник зазначив, що автомобілі потерпілих мали пошкодження ще до моменту вибуху.

Чоловіка визнали винним в незаконному придбанні, зберіганні психотропної речовини без мети збуту та незаконному придбанні, зберіганні, носінні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також хуліганстві (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2023 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові отримав вирок раніше судимий чоловік, який під час іспитового строку підірвав гранату біля житлового будинку.".