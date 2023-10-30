Взорвал гранату возле дома в Харькове: рецидивист проведет в тюрьме 5,5 лет

В Харькове получил приговор ранее судимый мужчина, который во время испытательного срока взорвал гранату возле жилого дома.

Речь идет о событиях 12 февраля. Тогда около 01:00 на улице Таганский злоумышленник бросил приведенную в действие гранату Ф-1 в сторону домов и автомобилей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате взрыва повреждены две машины, припаркованные рядом с домом, их владельцам нанесен ущерб на сумму более 330 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Кроме этого, за несколько дней до этого события мужчину на улице остановили правоохранители, которые обнаружили у него два зип-пакета с психотропным веществом PVP — злоумышленник планировал употребить его чуть позже.

«Новое преступление в сфере незаконного оборота психотропов мужчина совершил в течение года после осуждения по этой же статье», – отметили в прокуратуре.

В суде фигурант признал вину частично. Он объяснил, что не хотел взрывать гранату, а чека из нее извлеклась случайно, когда мужчина доставал взрывное устройство из кармана куртки. Кроме того, злоумышленник отметил, что автомобили пострадавших были повреждены еще до момента взрыва.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении психотропного вещества без цели сбыта и незаконном приобретении, хранении, ношении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, а также хулиганстве (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УКУ).