Взорвал гранату возле дома в Харькове: рецидивист проведет в тюрьме 5,5 лет
В Харькове получил приговор ранее судимый мужчина, который во время испытательного срока взорвал гранату возле жилого дома.
Речь идет о событиях 12 февраля. Тогда около 01:00 на улице Таганский злоумышленник бросил приведенную в действие гранату Ф-1 в сторону домов и автомобилей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В результате взрыва повреждены две машины, припаркованные рядом с домом, их владельцам нанесен ущерб на сумму более 330 тысяч гривен, добавили правоохранители.
Кроме этого, за несколько дней до этого события мужчину на улице остановили правоохранители, которые обнаружили у него два зип-пакета с психотропным веществом PVP — злоумышленник планировал употребить его чуть позже.
«Новое преступление в сфере незаконного оборота психотропов мужчина совершил в течение года после осуждения по этой же статье», – отметили в прокуратуре.
В суде фигурант признал вину частично. Он объяснил, что не хотел взрывать гранату, а чека из нее извлеклась случайно, когда мужчина доставал взрывное устройство из кармана куртки. Кроме того, злоумышленник отметил, что автомобили пострадавших были повреждены еще до момента взрыва.
Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении психотропного вещества без цели сбыта и незаконном приобретении, хранении, ношении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, а также хулиганстве (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УКУ).
Читайте также: 6 лет за решеткой получил харьковчанин, торговавший боевыми гранатами
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взорвал, граната, наркотики, приговор, прокуратура, психотропы, суд, тюрьма, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взорвал гранату возле дома в Харькове: рецидивист проведет в тюрьме 5,5 лет»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове получил приговор ранее судимый мужчина, который во время испытательного срока взорвал гранату возле жилого дома.".