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Взорвал гранату возле дома в Харькове: рецидивист проведет в тюрьме 5,5 лет

Общество 12:42   30.10.2023
Виктория Яковенко
Взорвал гранату возле дома в Харькове: рецидивист проведет в тюрьме 5,5 лет

В Харькове получил приговор ранее судимый мужчина, который во время испытательного срока взорвал гранату возле жилого дома.

Речь идет о событиях 12 февраля. Тогда около 01:00 на улице Таганский злоумышленник бросил приведенную в действие гранату Ф-1 в сторону домов и автомобилей, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате взрыва повреждены две машины, припаркованные рядом с домом, их владельцам нанесен ущерб на сумму более 330 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Кроме этого, за несколько дней до этого события мужчину на улице остановили правоохранители, которые обнаружили у него два зип-пакета с психотропным веществом PVP — злоумышленник планировал употребить его чуть позже.

«Новое преступление в сфере незаконного оборота психотропов мужчина совершил в течение года после осуждения по этой же статье», – отметили в прокуратуре.

В суде фигурант признал вину частично. Он объяснил, что не хотел взрывать гранату, а чека из нее извлеклась случайно, когда мужчина доставал взрывное устройство из кармана куртки. Кроме того, злоумышленник отметил, что автомобили пострадавших были повреждены еще до момента взрыва.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении психотропного вещества без цели сбыта и незаконном приобретении, хранении, ношении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, а также хулиганстве (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2023 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове получил приговор ранее судимый мужчина, который во время испытательного срока взорвал гранату возле жилого дома.".