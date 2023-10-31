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По головному майдану Харкова ветерани ганяли на незвичайному авто (сюжет)

Репортаж 23:38   31.10.2023
Олександр Трепетін
Олена Нагорна
По головному майдану Харкова ветерани ганяли на незвичайному авто (сюжет)

День автомобіліста відзначали в Україні у неділю, 29 жовтня. У Харкові на майдані Свободи збиралися автоспортсмени старшого покоління (60+). Під час заходу організатори оголосили про заснування клубу ветеранів автоспорту.

День автомобіліста на головному майдані Харкова відзначили попри війну, хоч і без пафосу та розмаху, передає автор YouTube-каналу “BardachokTV” Олександр Трепетін.

За його словами, захід з метою безпеки широко не анонсували – інформація про нього пройшла всередині автоспортивної спільноти.

“Всі, хто проходив майданом Свободи близько полудня, з цікавістю розглядали представлену техніку – спортивні машини з різних дисциплін автоспорту. А ветерани автоспорту, які все це бачили не раз, не впустили можливості поспілкуватися. Дуже рідко виходить зустрітися такій представницькій компанії”, — розповів Трепетін.

Організатори зльоту Микола Чмих та Валентин Мартишко оголосили головну мету заходу – заснування клубу ветеранів автоспорту. Його завдання – збереження історії українського автоспорту та передача досвіду наступним поколінням спортсменів.

Також ветерани згадали спортивну молодість і проїхалися на незвичайному автомобілі, до задніх коліс якого прикріплені візки. Завдяки їхній конструкції можна регулювати зчеплення з асфальтом, що актуально під час руху по слизькому покриттю.

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Автор: Олександр Трепетін, Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2023 в 23:38;

  • Кореспондент Олександр Трепетін, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "День автомобіліста відзначали в Україні у неділю, 29 жовтня. У Харкові на майдані Свободи збиралися автоспортсмени старшого покоління (60+). Під час заходу організатори оголосили про заснування клубу ветеранів автоспорту.".