По головному майдану Харкова ветерани ганяли на незвичайному авто (сюжет)

День автомобіліста відзначали в Україні у неділю, 29 жовтня. У Харкові на майдані Свободи збиралися автоспортсмени старшого покоління (60+). Під час заходу організатори оголосили про заснування клубу ветеранів автоспорту.

День автомобіліста на головному майдані Харкова відзначили попри війну, хоч і без пафосу та розмаху, передає автор YouTube-каналу “BardachokTV” Олександр Трепетін.

За його словами, захід з метою безпеки широко не анонсували – інформація про нього пройшла всередині автоспортивної спільноти.

“Всі, хто проходив майданом Свободи близько полудня, з цікавістю розглядали представлену техніку – спортивні машини з різних дисциплін автоспорту. А ветерани автоспорту, які все це бачили не раз, не впустили можливості поспілкуватися. Дуже рідко виходить зустрітися такій представницькій компанії”, — розповів Трепетін.

Організатори зльоту Микола Чмих та Валентин Мартишко оголосили головну мету заходу – заснування клубу ветеранів автоспорту. Його завдання – збереження історії українського автоспорту та передача досвіду наступним поколінням спортсменів.

Також ветерани згадали спортивну молодість і проїхалися на незвичайному автомобілі, до задніх коліс якого прикріплені візки. Завдяки їхній конструкції можна регулювати зчеплення з асфальтом, що актуально під час руху по слизькому покриттю.